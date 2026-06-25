Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Футболист может оказаться в «Галатасарае»
Турецкий «Галатасарай» проявляет интерес к молодому украинскому нападающему Матвею Пономаренко.
По информации турецкого журналиста Бурака Эрена, стамбульский клуб внимательно следит за прогрессом форварда и рассматривает возможность его подписания. Нападающий привлек внимание скаутов благодаря высокой результативности во второй половине сезона.
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 24 июня и в ночь на 25 число завершены все матчи в группах A, B и C
На Бленуце претендуют «Кадис», «Ракув», «Вечиста» и «Сигма»