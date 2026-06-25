Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение

Турецкий «Галатасарай» проявляет интерес к молодому украинскому нападающему Матвею Пономаренко.



По информации турецкого журналиста Бурака Эрена, стамбульский клуб внимательно следит за прогрессом форварда и рассматривает возможность его подписания. Нападающий привлек внимание скаутов благодаря высокой результативности во второй половине сезона.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.