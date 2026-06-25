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Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 17:32 | Обновлено 25 июня 2026, 17:44
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Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение

Футболист может оказаться в «Галатасарае»

25 июня 2026, 17:32 | Обновлено 25 июня 2026, 17:44
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Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Турецкий «Галатасарай» проявляет интерес к молодому украинскому нападающему Матвею Пономаренко.

По информации турецкого журналиста Бурака Эрена, стамбульский клуб внимательно следит за прогрессом форварда и рассматривает возможность его подписания. Нападающий привлек внимание скаутов благодаря высокой результативности во второй половине сезона.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу трансферы Галатасарай
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Ну да. Борусія - ніііі, Мілан - ніііі. Галатасарай - о тааак.
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