Катар платил 1000 людям за поездку на ЧМ. Многие ранее не были на матчах

Футбольная ассоциация Катара полностью профинансировала поездку в Северную Америку более 1000 болельщиков, при этом каждый участник получил «Фанбокс» с футболкой команды, солнцезащитными очками, шарфом команды и бордово-белым флагом.

Богатое газом государство оплачивало поездки людей в США и Канаду для поддержки команды на протяжении всего турнира. Билеты, перелеты и номера в отелях стоят тысячи долларов, но многие получили весь пакет, не заплатив ни риала.

Около 1000 человек присутствовали на протяжении всего группового этапа чемпионата мира, получая при этом помощь в освоении роли болельщика. Всего за 24 часа до заключительного матча группового этапа против Боснии и Герцеговины в среду вечером, группа футбольных новичков собралась в отеле Hyatt Regency в Сиэтле, чтобы получить необходимые инструкции. Около 500 мужчин и женщин, некоторые из которых никогда не были на футбольном матче, были встречены на третьем этаже катарскими официальными лицами после того, как им сообщили, что они могут бесплатно посетить матч чемпионата мира по футболу 2026 года – самого дорогого в истории.

Заявленная цель этой шумихи – создать «яркую атмосферу на стадионе, которая поможет игрокам добиться наилучших результатов на мировой арене».

Мучения Катара на футбольном поле закончились – команда заняла последнее место в группе В.