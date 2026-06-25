Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Катар платил 1000 людям за поездку на ЧМ. Многие ранее не были на матчах
Чемпионат мира
25 июня 2026, 19:44 |
346
0

Катар платил 1000 людям за поездку на ЧМ. Многие ранее не были на матчах

Катар оплатил поездку болельщиков на чемпионат мира

25 июня 2026, 19:44 |
346
0
Катар платил 1000 людям за поездку на ЧМ. Многие ранее не были на матчах
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Футбольная ассоциация Катара полностью профинансировала поездку в Северную Америку более 1000 болельщиков, при этом каждый участник получил «Фанбокс» с футболкой команды, солнцезащитными очками, шарфом команды и бордово-белым флагом.

Богатое газом государство оплачивало поездки людей в США и Канаду для поддержки команды на протяжении всего турнира. Билеты, перелеты и номера в отелях стоят тысячи долларов, но многие получили весь пакет, не заплатив ни риала.

Около 1000 человек присутствовали на протяжении всего группового этапа чемпионата мира, получая при этом помощь в освоении роли болельщика. Всего за 24 часа до заключительного матча группового этапа против Боснии и Герцеговины в среду вечером, группа футбольных новичков собралась в отеле Hyatt Regency в Сиэтле, чтобы получить необходимые инструкции. Около 500 мужчин и женщин, некоторые из которых никогда не были на футбольном матче, были встречены на третьем этаже катарскими официальными лицами после того, как им сообщили, что они могут бесплатно посетить матч чемпионата мира по футболу 2026 года – самого дорогого в истории.

Заявленная цель этой шумихи – создать «яркую атмосферу на стадионе, которая поможет игрокам добиться наилучших результатов на мировой арене».

Мучения Катара на футбольном поле закончились – команда заняла последнее место в группе В.

По теме:
Звезда сборной Чехии уходит из международного футбола в 30 лет
Германия может повторить собственный рекорд по количеству побед подряд
ЧМ-2026. Матчи 3-го тура, 25 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Катара по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: The Telegraph
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Футбол | 25 июня 2026, 11:20 42
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду

В первую очередь – надежду на лучшее для преданных поклонников «бело-синих»

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника. Отдал 40 млн евро
Футбол | 25 июня 2026, 17:15 0
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника. Отдал 40 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника. Отдал 40 млн евро

Инкапье перешел в команду на полноценной основе

ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
Футбол | 25.06.2026, 09:00
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Другие виды | 24.06.2026, 20:51
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
ВИДЕО. Костюк и Серена Уильямс провели тренировку на Уимблдоне
Теннис | 25.06.2026, 14:28
ВИДЕО. Костюк и Серена Уильямс провели тренировку на Уимблдоне
ВИДЕО. Костюк и Серена Уильямс провели тренировку на Уимблдоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
25.06.2026, 06:19 2
Футбол
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
24.06.2026, 08:02 6
Футбол
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 14
Футбол
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
24.06.2026, 07:27 11
Футбол
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
24.06.2026, 19:55 54
Волейбол
Арда Туран принял предложение из Турции
Арда Туран принял предложение из Турции
25.06.2026, 08:15 4
Футбол
Украинец сменил спортивное гражданство и будет выступать за Италию
Украинец сменил спортивное гражданство и будет выступать за Италию
23.06.2026, 23:20 4
Волейбол
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем