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Лига Европы
25 июня 2026, 19:11 | Обновлено 25 июня 2026, 19:45
1334
0

Возможный соперник Динамо в ЛЕ остался без звездного хорвата

ПАОК объявил об уходе центрального защитника Деяна Ловрена

25 июня 2026, 19:11 | Обновлено 25 июня 2026, 19:45
1334
0
Возможный соперник Динамо в ЛЕ остался без звездного хорвата
ФК ПАОК. Деян Ловрен
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Потенциальный соперник киевского «Динамо» в Лиге Европы, ПАОК, объявил об уходе центрального защитника Деяна Ловрена.

Два года назад хорват перешел в ПАОК на правах свободного агента из «Лиона». В первом сезоне Ловрен забил один гол в девяти матчах за клуб, во втором – провел 18 поединков без результативных действий.

Лучший отрезок карьеры Ловрен провел в «Ливерпуле», выиграв с ним Лигу чемпионов и Премьер-лигу Англии. Его пиковая трансферная стоимость составляла 20 млн евро.

ПАОК – следующий соперник победителя пары Лиги Европы «Динамо» – «Университатя».

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Динамо Киев ПАОК Деян Ловрен свободный агент Лига Европы трансферы
Руслан Полищук Источник: ФК ПАОК
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