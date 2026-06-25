Возможный соперник Динамо в ЛЕ остался без звездного хорвата
ПАОК объявил об уходе центрального защитника Деяна Ловрена
Потенциальный соперник киевского «Динамо» в Лиге Европы, ПАОК, объявил об уходе центрального защитника Деяна Ловрена.
Два года назад хорват перешел в ПАОК на правах свободного агента из «Лиона». В первом сезоне Ловрен забил один гол в девяти матчах за клуб, во втором – провел 18 поединков без результативных действий.
Лучший отрезок карьеры Ловрен провел в «Ливерпуле», выиграв с ним Лигу чемпионов и Премьер-лигу Англии. Его пиковая трансферная стоимость составляла 20 млн евро.
ПАОК – следующий соперник победителя пары Лиги Европы «Динамо» – «Университатя».
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