Маркевич высказался о потенциальном участии сборной Украины на ЧМ

На текущем чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике имела шанс участвовать и сборная Украины. Однако тогда еще подопечные Сергея Реброва безвольно уступили Швеции (1:3) в полуфинальном матче плей-офф отборочного турнира. Но если бы все-таки наша национальная команда попала на Мундиаль? По этому поводу высказался бывший наставник «сине-желтых» Мирон Маркевич.

– Так как наша команда играла при Реброве, то здесь делать было бы нечего, – сказал Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – А с приходом Мальдеры, по крайней мере, как показали два товарищеских матча, можно было бы и потягаться. Хотя группа F очень сложная, где есть Нидерланды и Япония. А вот с Тунисом было бы полегче.