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  4. Маркевич высказался о потенциальном участии сборной Украины на ЧМ
Чемпионат мира
25 июня 2026, 18:44 |
1003
3

Маркевич высказался о потенциальном участии сборной Украины на ЧМ

Авторитетный специалист считает, что товарищеские матчи при Мальдере вселяют определенный оптимизм

25 июня 2026, 18:44 |
1003
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Маркевич высказался о потенциальном участии сборной Украины на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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На текущем чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике имела шанс участвовать и сборная Украины. Однако тогда еще подопечные Сергея Реброва безвольно уступили Швеции (1:3) в полуфинальном матче плей-офф отборочного турнира. Но если бы все-таки наша национальная команда попала на Мундиаль? По этому поводу высказался бывший наставник «сине-желтых» Мирон Маркевич.

– Так как наша команда играла при Реброве, то здесь делать было бы нечего, – сказал Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – А с приходом Мальдеры, по крайней мере, как показали два товарищеских матча, можно было бы и потягаться. Хотя группа F очень сложная, где есть Нидерланды и Япония. А вот с Тунисом было бы полегче.

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Мирон Маркевич ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу Сергей Ребров Андреа Мальдера сборная Швеции по футболу Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Про що можно фантазувати , якщо Шведам програли без  шансів , навіть натяку на якусь гру не було , який Туніс , ви про що  .
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Бідонич красава! 
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