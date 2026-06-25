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Англия
25 июня 2026, 18:24 |
826
0

Ванат, Цыганков и другие украинцы сыграют против лучшей команды Англии

«Жирона» проведет спарринг с «Арсеналом»

25 июня 2026, 18:24 |
826
0
Ванат, Цыганков и другие украинцы сыграют против лучшей команды Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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«Арсенал» станет соперником «Жироны» в 49-м розыгрыше Кубка Коста-Брава, посвященном 150-летию пивоваренной компании «Эстрелла Дамм», который пройдет в субботу, 1 августа, в 20:00 на стадионе «Монтиливи».

Вылетевший из Ла Лиги клуб сыграет против действующего чемпиона Премьер-лиги и финалиста Лиги чемпионов УЕФА. Этот матч станет официальной презентацией первой команды «Жироны» для фанатов на «Монтиливи» перед началом нового сезона. Билеты на матч поступят в продажу в ближайшие дни.

В «Жироне» играют Владислав Ванат, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов. Также летом в этот клуб перешел Александр Пищур.

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Арсенал Лондон Жирона Владислав Ванат Виктор Цыганков Владислав Крапивцов Александр Пищур-младший чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: ФК Жирона
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