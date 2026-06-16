ФОТО. Ванат показал, где провел несколько дней отпуска. Не в Украине
Владислав Ванат выбирает Грузию
Нападающий «Жироны» и сборной Украины Владислав Ванат поделился новой серией фотографий в Instagram.
Часть летнего отпуска украинский футболист провел в Тбилиси. На снимках Ванат показал прогулки по грузинской столице, живописные виды города и отдых в отеле с панорамными пейзажами.
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Отдельные кадры форвард посвятил своей девушке Милане Кухилаве. Пара поделилась совместными фотографиями, передав романтическую атмосферу поездки.
В комментариях подписчики восхищались красивыми локациями и желали футболисту успешного нового сезона.
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