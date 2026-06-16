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16 июня 2026, 01:25 | Обновлено 16 июня 2026, 01:28
166
0

ФОТО. Ванат показал, где провел несколько дней отпуска. Не в Украине

Владислав Ванат выбирает Грузию

16 июня 2026, 01:25 | Обновлено 16 июня 2026, 01:28
166
0
ФОТО. Ванат показал, где провел несколько дней отпуска. Не в Украине
Instagram. Владислав Ванат
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Нападающий «Жироны» и сборной Украины Владислав Ванат поделился новой серией фотографий в Instagram.

Часть летнего отпуска украинский футболист провел в Тбилиси. На снимках Ванат показал прогулки по грузинской столице, живописные виды города и отдых в отеле с панорамными пейзажами.

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Отдельные кадры форвард посвятил своей девушке Милане Кухилаве. Пара поделилась совместными фотографиями, передав романтическую атмосферу поездки.

В комментариях подписчики восхищались красивыми локациями и желали футболисту успешного нового сезона.

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фото lifestyle Владислав Ванат сборная Украины по футболу Жирона
Максим Лапченко Источник: Instagram
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