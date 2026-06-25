Леонид БУРЯК – о матчах «Динамо» в Лиге Европы

Известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о противостоянии «Динамо» (Киев) – «Университатя» (Клуж-Напока) в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

– Леонид Иосифович, какие у вас ожидания от противостояния в рамках квалификации Лиги Европы между киевским «Динамо» и румынской «Университатей»?

– Это первый этап квалификации. К нему, конечно, надо готовиться. Мы ждем, что эта молодежь станет на ноги. У «Динамо» есть свои воспитанники. Надеюсь, талантливые футболисты станут мастерами. Второй этап квалификации уже совсем другой. Нужно сначала решить задачу на первом этапе квалификации, а потом уже – на втором.

– Если «Динамо» победит румынскую команду, то затем соперник может быть сильнее?

– Второй этап очень серьезный. На данный момент вектор развития «Динамо» связан с украинскими футболистами. И, конечно, мы ждем, когда они станут на ноги. Потому что талантливых футболистов очень много.