Леонид БУРЯК – о матчах «Динамо» в Лиге Европы
Легенда «бело-синих» высказался о еврокубках
Известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о противостоянии «Динамо» (Киев) – «Университатя» (Клуж-Напока) в первом квалификационном раунде Лиги Европы.
– Леонид Иосифович, какие у вас ожидания от противостояния в рамках квалификации Лиги Европы между киевским «Динамо» и румынской «Университатей»?
– Это первый этап квалификации. К нему, конечно, надо готовиться. Мы ждем, что эта молодежь станет на ноги. У «Динамо» есть свои воспитанники. Надеюсь, талантливые футболисты станут мастерами. Второй этап квалификации уже совсем другой. Нужно сначала решить задачу на первом этапе квалификации, а потом уже – на втором.
– Если «Динамо» победит румынскую команду, то затем соперник может быть сильнее?
– Второй этап очень серьезный. На данный момент вектор развития «Динамо» связан с украинскими футболистами. И, конечно, мы ждем, когда они станут на ноги. Потому что талантливых футболистов очень много.
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