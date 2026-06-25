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Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 14:24 | Обновлено 25 июня 2026, 14:46
2118
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Костюк объяснил, зачем Динамо подписало Кендзеру и Мунгенге

Тренер Динамо высказался о новичках команды

25 июня 2026, 14:24 | Обновлено 25 июня 2026, 14:46
2118
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Костюк объяснил, зачем Динамо подписало Кендзеру и Мунгенге
ФК Динамо Київ. Томаш Кендзьора
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Наставник Динамо Игорь Костюк дал оценку подписанию защитника Томаша Кендзеры и форварда Пьера Мунгенге.

– О Томаше уже говорил – это наш сознательный выбор. Мы с президентом об этом разговаривали. Преимущество в том, что он уже адаптирован, знает игроков, команду. Мы общались перед подписанием и пришли к мнение, что он должен быть как правая рука тренера, игрок, воплощающий идеи наставника, разговаривая. У нас была проблема с коммуникацией, думаю, он с этим поможет.

Относительно Мунгенге – это качественный игрок, он был капитаном юношеской команды «Пари-Сен-Жермен», имеет опыт игры в Юношеской Лиге УЕФА.

Обладает всеми качествами, чтобы создать конкуренцию Матвею Пономаренко, чтобы мы имели равноценных игроков в нападении.

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Пьер Мунгенге Томаш Кендзера Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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именно в центре защиты Кендзера возможно и имеет смысл. тем более как играющий тренер
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У Вас  Костюк таких  Мунген ціла академія , ви ще з Франції притягнули , є велики сумніви в доцільності цього трансферу .
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