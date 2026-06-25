Костюк объяснил, зачем Динамо подписало Кендзеру и Мунгенге

Наставник Динамо Игорь Костюк дал оценку подписанию защитника Томаша Кендзеры и форварда Пьера Мунгенге.

– О Томаше уже говорил – это наш сознательный выбор. Мы с президентом об этом разговаривали. Преимущество в том, что он уже адаптирован, знает игроков, команду. Мы общались перед подписанием и пришли к мнение, что он должен быть как правая рука тренера, игрок, воплощающий идеи наставника, разговаривая. У нас была проблема с коммуникацией, думаю, он с этим поможет.

Относительно Мунгенге – это качественный игрок, он был капитаном юношеской команды «Пари-Сен-Жермен», имеет опыт игры в Юношеской Лиге УЕФА.

Обладает всеми качествами, чтобы создать конкуренцию Матвею Пономаренко, чтобы мы имели равноценных игроков в нападении.