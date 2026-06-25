Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Кюрасао – Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира
25 июня 2026, 18:10 |
96
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Кюрасао – Кот-д'Ивуар

Матч стартует в 23:00 по киевскому времени

25 июня 2026, 18:10 |
96
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Кюрасао – Кот-д'Ивуар
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Кот-д'Ивуара
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

25 июня в рамках третьего тура группы D чемпионата мира встретятся Кюрасао и Кот-д'Ивуара.

Встреча пройдет в городе Филадельфия на стадионе «Lincoln Financial Field». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В группе E помимо Кюрасао и Кот-д'Ивуара также располагаются Германия и Эквадор.

Группа E (ЧМ-2026)

Группа Е Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Германия 2 2 0 0 9 - 2 25.06.26 23:00 Эквадор - Германия20.06.26 Германия 2:1 Кот-д'Ивуар14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао 6
2 Кот-д'Ивуар 2 1 0 1 2 - 2 25.06.26 23:00 Кюрасао - Кот-д'Ивуар20.06.26 Германия 2:1 Кот-д'Ивуар15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор 3
3 Эквадор 2 0 1 1 0 - 1 25.06.26 23:00 Эквадор - Германия21.06.26 Эквадор 0:0 Кюрасао15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор 1
4 Кюрасао 2 0 1 1 1 - 7 25.06.26 23:00 Кюрасао - Кот-д'Ивуар21.06.26 Эквадор 0:0 Кюрасао14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао 1
Полная таблица

Календарь матчей в группе Е ЧМ-2026:

  • 25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар (3-й тур)
  • 25.06. 23:00. Эквадор – Германия (3-й тур)

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Матч ЧМ Норвегия – Франция под угрозой переноса. В чем причина?
Маркевич высказался о потенциальном участии сборной Украины на ЧМ
ВИНИСИУС ЖУНИОР: «Он лучший тренер в мире»
сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Кюрасао по футболу ЧМ-2026 по футболу где смотреть
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Костюк и Серена Уильямс провели тренировку на Уимблдоне
Теннис | 25 июня 2026, 14:28 7
ВИДЕО. Костюк и Серена Уильямс провели тренировку на Уимблдоне
ВИДЕО. Костюк и Серена Уильямс провели тренировку на Уимблдоне

Марта и легендарная американка провели спарринг на кортах травяного мейджора

В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Бокс | 25 июня 2026, 06:36 0
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой

Анбер отметил, что Итауме некуда спешить

ОФИЦИАЛЬНО. Бернардо Корради возглавил Сампдорию
Футбол | 25.06.2026, 17:43
ОФИЦИАЛЬНО. Бернардо Корради возглавил Сампдорию
ОФИЦИАЛЬНО. Бернардо Корради возглавил Сампдорию
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Другие виды | 24.06.2026, 20:51
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Арда Туран принял предложение из Турции
Футбол | 25.06.2026, 08:15
Арда Туран принял предложение из Турции
Арда Туран принял предложение из Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
24.06.2026, 07:27 11
Футбол
Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину
Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину
24.06.2026, 20:16 53
Футбол
Украинец сменил спортивное гражданство и будет выступать за Италию
Украинец сменил спортивное гражданство и будет выступать за Италию
23.06.2026, 23:20 4
Волейбол
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
25.06.2026, 06:56 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
24.06.2026, 07:14 25
Футбол
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
25.06.2026, 11:20 42
Футбол
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
24.06.2026, 10:23 7
Футбол
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
24.06.2026, 19:55 54
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем