Чемпионат мира25 июня 2026, 18:10 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Кюрасао – Кот-д'Ивуар
Матч стартует в 23:00 по киевскому времени
25 июня 2026, 18:10 |
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Полная таблица
25 июня в рамках третьего тура группы D чемпионата мира встретятся Кюрасао и Кот-д'Ивуара.
Встреча пройдет в городе Филадельфия на стадионе «Lincoln Financial Field». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
В группе E помимо Кюрасао и Кот-д'Ивуара также располагаются Германия и Эквадор.
Группа E (ЧМ-2026)
|Группа Е
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Германия
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|25.06.26 23:00 Эквадор - Германия20.06.26 Германия 2:1 Кот-д'Ивуар14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао
|6
|2
|Кот-д'Ивуар
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|25.06.26 23:00 Кюрасао - Кот-д'Ивуар20.06.26 Германия 2:1 Кот-д'Ивуар15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор
|3
|3
|Эквадор
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|25.06.26 23:00 Эквадор - Германия21.06.26 Эквадор 0:0 Кюрасао15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор
|1
|4
|Кюрасао
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|25.06.26 23:00 Кюрасао - Кот-д'Ивуар21.06.26 Эквадор 0:0 Кюрасао14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао
|1
Календарь матчей в группе Е ЧМ-2026:
- 25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар (3-й тур)
- 25.06. 23:00. Эквадор – Германия (3-й тур)
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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