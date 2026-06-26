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Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 03:32 |
279
0

Сидорчук, которого ждут в Динамо, сделал важное заявление

Сергей – о жизни футболиста после завершения карьеры

26 июня 2026, 03:32 |
279
0
Сидорчук, которого ждут в Динамо, сделал важное заявление
УАФ. Сергей Сидорчук
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Известный украинский полузащитник Сергей Сидорчук поделился мыслями о жизни футболистов после завершения профессиональной карьеры.

«Часто слышу разговоры о том, что вчера футболиста носили на руках, а в 33 года он завершает карьеру и оказывается никому не нужным. Начинаются обвинения: мол, «почему наш футбол выбрасывает людей на улицу и не готовит к следующему этапу жизни?».⠀

Давайте говорить честно и без иллюзий. А почему футбол вообще должен кого-то готовить? Чем футболист отличается от обычного человека, которого, например, сокращают на заводе?

Общество ничем не обязано спортсменам. Мы не имеем права ставить себя выше или ниже других. Футболист – такая же часть общества. И готовиться к жизни после спорта он должен сам. Самостоятельно искать новые смыслы, учиться, развиваться.⠀

И это мышление должно зарождаться ещё в академиях. Игрокам с детства нужно объяснять: жизнь не ограничивается зелёным газоном. Футбол закончится, а человек и личность — останутся. И какими вы будете в этой «гражданской» жизни, зависит только от вас», – отметил Сидорчук.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Сергей Сидорчук Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Instagram
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