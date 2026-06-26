Сидорчук, которого ждут в Динамо, сделал важное заявление

Известный украинский полузащитник Сергей Сидорчук поделился мыслями о жизни футболистов после завершения профессиональной карьеры.

«Часто слышу разговоры о том, что вчера футболиста носили на руках, а в 33 года он завершает карьеру и оказывается никому не нужным. Начинаются обвинения: мол, «почему наш футбол выбрасывает людей на улицу и не готовит к следующему этапу жизни?».⠀

Давайте говорить честно и без иллюзий. А почему футбол вообще должен кого-то готовить? Чем футболист отличается от обычного человека, которого, например, сокращают на заводе?

Общество ничем не обязано спортсменам. Мы не имеем права ставить себя выше или ниже других. Футболист – такая же часть общества. И готовиться к жизни после спорта он должен сам. Самостоятельно искать новые смыслы, учиться, развиваться.⠀

И это мышление должно зарождаться ещё в академиях. Игрокам с детства нужно объяснять: жизнь не ограничивается зелёным газоном. Футбол закончится, а человек и личность — останутся. И какими вы будете в этой «гражданской» жизни, зависит только от вас», – отметил Сидорчук.