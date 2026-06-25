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Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 16:52 | Обновлено 25 июня 2026, 17:08
985
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с голкипером. Он ушел бесплатно

Владимир Маханьков покинул расположение ФК Кривбасс

25 июня 2026, 16:52 | Обновлено 25 июня 2026, 17:08
985
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с голкипером. Он ушел бесплатно
ФК Кривбасс
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ФК Кривбасс официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским голкипером Владимиром Маханьковым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ФК «Кривбасс» желает игроку успехов в дальнейшей карьере», – лаконично говорится в сообщении.

Владимир присоединился к красно-белым в июле 2023 года. За время выступлений в составе криворожской команды он провел 20 матчей в Украинской Премьер-лиге, в которых пропустил 20 голов.

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Владимир Маханьков Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу расторжение контракта
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
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