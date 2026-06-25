Украина. Премьер лига25 июня 2026, 16:52 | Обновлено 25 июня 2026, 17:08
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с голкипером. Он ушел бесплатно
Владимир Маханьков покинул расположение ФК Кривбасс
25 июня 2026, 16:52 | Обновлено 25 июня 2026, 17:08
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ФК Кривбасс официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским голкипером Владимиром Маханьковым. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«ФК «Кривбасс» желает игроку успехов в дальнейшей карьере», – лаконично говорится в сообщении.
Владимир присоединился к красно-белым в июле 2023 года. За время выступлений в составе криворожской команды он провел 20 матчей в Украинской Премьер-лиге, в которых пропустил 20 голов.
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