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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 19:15 |
245
0

Кривбасс сыграет два контрольных матча на первом сборе в Украине

Команда Патрика ван Леувена примет Ингулец и отправится в гости к Черноморцу

24 июня 2026, 19:15 |
245
0
Кривбасс сыграет два контрольных матча на первом сборе в Украине
ФК Кривбасс
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Первый летний учебно-тренировочный сбор «Кривбасс» проведёт в Украине.

Перед отъездом в Нидерланды криворожцы сыграют два контрольных матча на домашнем стадионе. Соперниками «красно-белых» станут «Ингулец» (27 июня) и «Черноморец» (1 июля). Первая встреча пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало в 17:00. Второй матч команда сыграет в Одессе на базе «Люстдорф». Матч начнется в 13:00.

Обе встречи пройдут в закрытом формате. Зрителей и трансляций не предусмотрено.

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Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы представление соперников контрольные матчи УПЛ Ингулец Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Патрик ван Леувен
Андрей Плыгун Источник: ФК Кривбасс
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