Кривбасс сыграет два контрольных матча на первом сборе в Украине

Первый летний учебно-тренировочный сбор «Кривбасс» проведёт в Украине.

Перед отъездом в Нидерланды криворожцы сыграют два контрольных матча на домашнем стадионе. Соперниками «красно-белых» станут «Ингулец» (27 июня) и «Черноморец» (1 июля). Первая встреча пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало в 17:00. Второй матч команда сыграет в Одессе на базе «Люстдорф». Матч начнется в 13:00.

Обе встречи пройдут в закрытом формате. Зрителей и трансляций не предусмотрено.