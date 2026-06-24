Украина. Премьер лига24 июня 2026, 19:15 |
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Кривбасс сыграет два контрольных матча на первом сборе в Украине
Команда Патрика ван Леувена примет Ингулец и отправится в гости к Черноморцу
24 июня 2026, 19:15 |
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Первый летний учебно-тренировочный сбор «Кривбасс» проведёт в Украине.
Перед отъездом в Нидерланды криворожцы сыграют два контрольных матча на домашнем стадионе. Соперниками «красно-белых» станут «Ингулец» (27 июня) и «Черноморец» (1 июля). Первая встреча пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало в 17:00. Второй матч команда сыграет в Одессе на базе «Люстдорф». Матч начнется в 13:00.
Обе встречи пройдут в закрытом формате. Зрителей и трансляций не предусмотрено.
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