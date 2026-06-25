Интер намерен продлить контракт с лидером команды

«Интер» ведет переговоры с итальянским защитником Федерико Димарко о продлении контракта. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, миланский клуб близок к продлению контракта с 29-летним футболистом. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2030 года. При этом клуб планирует воспользоваться опцией автоматического продления контракта до лета 2028 года.

В прошедшем сезоне на счету Федерико Димарко 47 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 8 результативными ударами и 17 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» нацелился на полузащитника «Ливерпуля».