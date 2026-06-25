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Италия
25 июня 2026, 16:41 | Обновлено 25 июня 2026, 17:04
236
0

Интер намерен продлить контракт с лидером команды

Итальянский клуб ведет переговоры с Федерико Димарко

25 июня 2026, 16:41 | Обновлено 25 июня 2026, 17:04
236
0
Интер намерен продлить контракт с лидером команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Димарко
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«Интер» ведет переговоры с итальянским защитником Федерико Димарко о продлении контракта. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, миланский клуб близок к продлению контракта с 29-летним футболистом. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2030 года. При этом клуб планирует воспользоваться опцией автоматического продления контракта до лета 2028 года.

В прошедшем сезоне на счету Федерико Димарко 47 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 8 результативными ударами и 17 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» нацелился на полузащитника «Ливерпуля».

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Интер Милан Федерико Димарко чемпионат Италии по футболу Серия A продление контракта
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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