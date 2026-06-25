Интер намерен продлить контракт с лидером команды
Итальянский клуб ведет переговоры с Федерико Димарко
«Интер» ведет переговоры с итальянским защитником Федерико Димарко о продлении контракта. Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, миланский клуб близок к продлению контракта с 29-летним футболистом. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2030 года. При этом клуб планирует воспользоваться опцией автоматического продления контракта до лета 2028 года.
В прошедшем сезоне на счету Федерико Димарко 47 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 8 результативными ударами и 17 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Интер» нацелился на полузащитника «Ливерпуля».
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