Интер добивается полузащитника Ливерпуля, несмотря на отказ клуба АПЛ

«Интер» получил отказ от «Ливерпуля» на новое предложение в размере около 25 миллионов евро по Кертису Джонсу. Сообщается, что английский клуб раздражен попыткой «нерадзурри» приобрести полузащитника по цене значительно ниже их собственной оценки.

«Ливерпуль» оценивает Джонса примерно в 40 миллионов евро, и также требует включения в сделку пункта о доле от будущей продажи в размере от 10% до 15%. Разница в оценках двух клубов остается значительной, и переговоры вряд ли будут быстро продвигаться при их текущих позициях.

Несмотря на отказ, у «Интера» есть козыри. Сам Джонс хочет покинуть «Ливерпуль», и новый тренер «Энфилда» Андони Ираола ясно дал понять, что англичанин не входит в его планы, предпочитая добиваться приобретения Эллиота Андерсона или другого топового игрока для своей полузащиты.