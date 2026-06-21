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  4. Интер добивается полузащитника Ливерпуля, несмотря на отказ клуба АПЛ
Англия
21 июня 2026, 21:02 |
557
0

Интер добивается полузащитника Ливерпуля, несмотря на отказ клуба АПЛ

Кертис Джонс имеет шансы на трансфер в «Интер»

21 июня 2026, 21:02 |
557
0
Интер добивается полузащитника Ливерпуля, несмотря на отказ клуба АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кертис Джонс
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«Интер» получил отказ от «Ливерпуля» на новое предложение в размере около 25 миллионов евро по Кертису Джонсу. Сообщается, что английский клуб раздражен попыткой «нерадзурри» приобрести полузащитника по цене значительно ниже их собственной оценки.

«Ливерпуль» оценивает Джонса примерно в 40 миллионов евро, и также требует включения в сделку пункта о доле от будущей продажи в размере от 10% до 15%. Разница в оценках двух клубов остается значительной, и переговоры вряд ли будут быстро продвигаться при их текущих позициях.

Несмотря на отказ, у «Интера» есть козыри. Сам Джонс хочет покинуть «Ливерпуль», и новый тренер «Энфилда» Андони Ираола ясно дал понять, что англичанин не входит в его планы, предпочитая добиваться приобретения Эллиота Андерсона или другого топового игрока для своей полузащиты.

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Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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