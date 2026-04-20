  4. Сразу 9 игроков на выход. Ливерпуль готовит новую революцию
20 апреля 2026, 18:57 | Обновлено 20 апреля 2026, 18:58
Сразу 9 игроков на выход. Ливерпуль готовит новую революцию

На «Энфилде» вновь могут радикально обновить состав

Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» не смог повторно выиграть чемпионат Англии в сезоне 2025/26. «Красные» проигрывают лидирующему «Арсеналу» 18 очков за шесть матчей до финишной черты, а также уступили «ПСЖ» с общим счетом 0:4 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Этим летом «Ливерпуль» покинет до девяти игроков, поскольку главный тренер Арне Слот готовится снова кроить состав перед следующим сезоном. Два из этих уходов уже подтверждены. Мохамед Салах в марте объявил о завершении одной из самых ярких карьер в истории «Ливерпуля». Энди Робертсон также собирается покинуть клуб.

Может уйти Алексис Макаллистер, как и Кертис Джонс, Федерико Кьеза и Джо Гомес, чье будущее в клубе не определено. Ожидается, что из состава также уйдут Харви Эллиотт, Калвин Рамси и Рис Уильямс.

Летом 2025 года «Ливерпуль» потратил на трансферы невероятную сумму – около 500 млн евро.

Ливерпуль Арне Слот чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Харви Эллиотт Джо Гомес Федерико Кьеза Кертис Джонс Алексис Макаллистер
Літні трансфери явно не окупилися
