Слот назвал две причины кошмарного сезона Ливерпуля

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий после победы над «Эвертоном» (2:1) и подвел предварительные итоги сезона.

«Болельщики видели, как мы играли против двух невероятных команд – «ПСЖ» и «Манчестер Сити», и уступили обеим. На протяжении всего сезона все эти игры, а также ограниченное количество доступных игроков, сильно ударили по нам и стоили нам немало очков. Но сегодня, безусловно, день, когда болельщики должны быть счастливы. И мы будем счастливы», – заявил Слот.

«Мы будем наслаждаться. Мой персонал, мои игроки и я. Между нами и болельщиками нет никакой разницы, мы бы очень хотели провести сезон лучше, чем он у нас получился. Но по очевидным причинам этого не произошло, и мы убедились в этом сегодня. Как часто у вас бывает, что травмированы два вратаря? Таким был наш сезон, но нам удалось победить, и это самое главное», – добавил главный тренер.

«Ливерпуль» практически гарантировал место в Лиге чемпионов и может упустить его только в случае очередной жуткой серии поражений.