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Англия
25 июня 2026, 15:35 | Обновлено 25 июня 2026, 16:01
375
0

Манчестер Юнайтед нацелился на подписание голкипера

Карьеру в английском клубе может продолжить Ангус Ганн

25 июня 2026, 15:35 | Обновлено 25 июня 2026, 16:01
375
0
Манчестер Юнайтед нацелился на подписание голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангус Ганн
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«Манчестер Юнайтед» нацелился на подписание шотландского голкипера Агнуса Ганна. Об этом сообщает Sun Sport.

По информации источника, английский гранд рассматривает подписание 30-летнего футболиста, являющегося свободным агентом, в качестве второго вратаря, который будет периодически заменять Сенна Ламменса.

В прошедшем сезоне Агнус Ганн защищал цвета «Ноттингем Форест» – 1 матч во всех турнирах. На чемпионате мира он провел три поединка, один из которых стал «сухим».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» претендует на Тчуамени.

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Ноттингем Форест трансферы трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед свободный агент
Даниил Кирияка Источник: The Sun
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