Англия25 июня 2026, 15:35 | Обновлено 25 июня 2026, 16:01
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Манчестер Юнайтед нацелился на подписание голкипера
Карьеру в английском клубе может продолжить Ангус Ганн
25 июня 2026, 15:35 | Обновлено 25 июня 2026, 16:01
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«Манчестер Юнайтед» нацелился на подписание шотландского голкипера Агнуса Ганна. Об этом сообщает Sun Sport.
По информации источника, английский гранд рассматривает подписание 30-летнего футболиста, являющегося свободным агентом, в качестве второго вратаря, который будет периодически заменять Сенна Ламменса.
В прошедшем сезоне Агнус Ганн защищал цвета «Ноттингем Форест» – 1 матч во всех турнирах. На чемпионате мира он провел три поединка, один из которых стал «сухим».
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» претендует на Тчуамени.
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