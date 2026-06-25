Манчестер Юнайтед нацелился на подписание голкипера

«Манчестер Юнайтед» нацелился на подписание шотландского голкипера Агнуса Ганна. Об этом сообщает Sun Sport.

По информации источника, английский гранд рассматривает подписание 30-летнего футболиста, являющегося свободным агентом, в качестве второго вратаря, который будет периодически заменять Сенна Ламменса.

В прошедшем сезоне Агнус Ганн защищал цвета «Ноттингем Форест» – 1 матч во всех турнирах. На чемпионате мира он провел три поединка, один из которых стал «сухим».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» претендует на Тчуамени.