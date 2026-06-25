Чемпионат мира25 июня 2026, 12:46 |
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Марокко одержало волевую победу над Гаити с двойным камбеком
«Атласские львы» поиграли с соперником в «кошки-мышки»
25 июня 2026, 12:46 |
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Сборная Марокко в матче с Гаити (4:2) дважды уступала соперникам по ходу встречи, но в итоге сумела-таки отпраздновать викторию. Это всего 6-й подобный случай в истории финальных турниров чемпионатов мира. Причем последний раз совершала двойной камбек также команда из Африки - сборная Нигерии, которая в групповом раунде ЧМ-1998 взяла верх над испанцами – 3:2, проигрывая им по ходу матча 0:1 и 1:2.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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