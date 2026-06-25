В матчах вчерашнего дня мундиаля «отличились» два голкипера

В матчах вчерашнего дня были зафиксированы два автогола. Причем оба в исполнении голкиперов. Отличились» стражи ворот Катара и Марокко 26-летний Махмуд Абунада и 35-летний Яссин Буну, ставшие соответственно шестым и седьмым вратарем, совершившим «самострел» на мундиалях. Автогол Абунады ко всему прочему оказался 10-м по счету на нынешнем турнире. А Буну стал автором 150-го гола ЧМ-2026 и одного из самых ранних «самострелов» в истории – на 10-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ