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Чемпионат мира
25 июня 2026, 12:29 | Обновлено 25 июня 2026, 12:32
209
0

В матчах вчерашнего дня мундиаля «отличились» два голкипера

Шестой и седьмой вратарский «самострел» на мундиалях совершили Махмуд Абунада и Яссин Буну

25 июня 2026, 12:29 | Обновлено 25 июня 2026, 12:32
209
0
В матчах вчерашнего дня мундиаля «отличились» два голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine
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В матчах вчерашнего дня были зафиксированы два автогола. Причем оба в исполнении голкиперов. Отличились» стражи ворот Катара и Марокко 26-летний Махмуд Абунада и 35-летний Яссин Буну, ставшие соответственно шестым и седьмым вратарем, совершившим «самострел» на мундиалях. Автогол Абунады ко всему прочему оказался 10-м по счету на нынешнем турнире. А Буну стал автором 150-го гола ЧМ-2026 и одного из самых ранних «самострелов» в истории – на 10-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты ЧМ-2026 по футболу Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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