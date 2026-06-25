Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа стал шестым самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира.

Произошло это в поединке третьего тура ЧМ-2026 против сборной Чехии.

Более возрастными, чем Очоа футболистами, игравшими на мундиалях, были только Эссам Эль-Хадари (45 лет, 161 день), Фарид Мондрагон (43 года, 3 дня), Роже Милла (42 года, 39 дней), Криштиану Роналду (41 год, 138 дней) и Пит Дженнингс (41 год, 0 дней).

Самые возрастные игроки в истории чемпионатов мира

Guillermo Ochoa, FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı altıncı oyuncu oldu.



1⃣ Essam El Hadary - 45 yaş, 161 gün

2⃣ Faryd Mondragon - 43 yaş, 3 gün

3⃣ Roger Milla - 42 yaş, 39 gün

4⃣ Cristiano Ronaldo - 41 yaş, 138 gün

5⃣ Pat Jennings - 41 yaş, 0 gün

6⃣ Guillermo Ochoa -… pic.twitter.com/Cg9s3jiY6r