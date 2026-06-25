Очоа стал шестым самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира
Вспомним, кто сыграл на мировых первенствах в более старшем возрасте, чем мексиканец
Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа стал шестым самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира.
Произошло это в поединке третьего тура ЧМ-2026 против сборной Чехии.
Более возрастными, чем Очоа футболистами, игравшими на мундиалях, были только Эссам Эль-Хадари (45 лет, 161 день), Фарид Мондрагон (43 года, 3 дня), Роже Милла (42 года, 39 дней), Криштиану Роналду (41 год, 138 дней) и Пит Дженнингс (41 год, 0 дней).
Самые возрастные игроки в истории чемпионатов мира
- 45 лет и 161 день – Эссам Эль-Хадари (Египет)
- 43 года и 3 дня – Фарид Мондрагон (Колумбия)
- 42 года и 39 дней – Роже Милла (Камерун)
- 41 год и 138 дней – Криштиану Роналду (Португалия)
- 41 год и 0 дней – Пит Дженнингс (Ирландия)
- 40 лет и 346 дней – Гильермо Очоа (Мексика)
- 40 лет и 292 дня – Питер Шилтон (Англия)
- 40 лет и 287 дней – Лука Модрич (Хорватия)
- 40 лет и 133 дня – Дино Дзофф (Италия)
- 40 лет и 99 дней – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
Guillermo Ochoa, FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı altıncı oyuncu oldu.— Ofsayt (@ofsaytcomapp) June 25, 2026
1⃣ Essam El Hadary - 45 yaş, 161 gün
2⃣ Faryd Mondragon - 43 yaş, 3 gün
3⃣ Roger Milla - 42 yaş, 39 gün
4⃣ Cristiano Ronaldo - 41 yaş, 138 gün
5⃣ Pat Jennings - 41 yaş, 0 gün
6⃣ Guillermo Ochoa -… pic.twitter.com/Cg9s3jiY6r
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