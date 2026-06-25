Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Очоа стал шестым самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира
Чемпионат мира
25 июня 2026, 12:02 |
326
2

Очоа стал шестым самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира

Вспомним, кто сыграл на мировых первенствах в более старшем возрасте, чем мексиканец

25 июня 2026, 12:02 |
326
2 Comments
Очоа стал шестым самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Гильермо Очоа
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа стал шестым самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира.

Произошло это в поединке третьего тура ЧМ-2026 против сборной Чехии.

Более возрастными, чем Очоа футболистами, игравшими на мундиалях, были только Эссам Эль-Хадари (45 лет, 161 день), Фарид Мондрагон (43 года, 3 дня), Роже Милла (42 года, 39 дней), Криштиану Роналду (41 год, 138 дней) и Пит Дженнингс (41 год, 0 дней).

Самые возрастные игроки в истории чемпионатов мира

  • 45 лет и 161 день – Эссам Эль-Хадари (Египет)
  • 43 года и 3 дня – Фарид Мондрагон (Колумбия)
  • 42 года и 39 дней – Роже Милла (Камерун)
  • 41 год и 138 дней – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 41 год и 0 дней – Пит Дженнингс (Ирландия)
  • 40 лет и 346 дней – Гильермо Очоа (Мексика)
  • 40 лет и 292 дня – Питер Шилтон (Англия)
  • 40 лет и 287 дней – Лука Модрич (Хорватия)
  • 40 лет и 133 дня – Дино Дзофф (Италия)
  • 40 лет и 99 дней – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
По теме:
Марокко одержало волевую победу над Гаити с двойным камбеком
В матчах вчерашнего дня мундиаля «отличились» два голкипера
Бразилия в 12-й раз подряд стала победителем группы на чемпионатах мира
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу Гильермо Очоа статистика сборная Мексики по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 25 июня 2026, 06:19 2
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026

Сборная Канады встретится с командой Южной Африки на старте плей-офф мундиаля

Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
Футбол | 25 июня 2026, 07:37 4
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум

На Бленуце претендуют «Кадис», «Ракув», «Вечиста» и «Сигма» 

Динамо выиграло конкуренцию за футболиста, который покинул ПСЖ
Футбол | 25.06.2026, 11:51
Динамо выиграло конкуренцию за футболиста, который покинул ПСЖ
Динамо выиграло конкуренцию за футболиста, который покинул ПСЖ
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Волейбол | 24.06.2026, 19:55
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Европа снова в пролете. Мексика разгромила Чехию
Футбол | 25.06.2026, 06:02
Европа снова в пролете. Мексика разгромила Чехию
Европа снова в пролете. Мексика разгромила Чехию
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну якби у африканців вказували справжній вік, то цей список мав би інакший вигляд))
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
24.06.2026, 07:27 12
Футбол
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
24.06.2026, 20:51 5
Другие виды
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
23.06.2026, 09:56 24
Футбол
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
25.06.2026, 06:36
Бокс
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
24.06.2026, 10:23 7
Футбол
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
24.06.2026, 08:57
Бокс
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 10
Футбол
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
24.06.2026, 06:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем