Игрок Марокко вписал свое имя в историю чемпионатов мира
Исмаэль Сайбари забил голы в каждом из трех матчей группового этапа
25-летний полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари стал первым африканским футболистом в истории, забившим в каждом из трех матчей группового этапа чемпионатов мира.
После голов в матчах против сборных Бразилии и Шотландии, марокканец поразил ворота и сборной Гаити.
Сайбари также стал первым африканцем, начиная с 2010 года (Асамоа Гьян, Гана), отличившимся тремя голами в одном розыгрыше мирового первенства.
3 - Ismael Saibari is the first African player ever to score in each of his team's three group matches at a World Cup.— OptaJoe (@OptaJoe) June 24, 2026
He is also the first African player to score three goals in a single World Cup since Asamoah Gyan for Ghana in 2010.
Pioneer. https://t.co/p0C4X0HMPw
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