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Чемпионат мира
25 июня 2026, 10:46 |
404
0

Игрок Марокко вписал свое имя в историю чемпионатов мира

Исмаэль Сайбари забил голы в каждом из трех матчей группового этапа

25 июня 2026, 10:46 |
404
0
Игрок Марокко вписал свое имя в историю чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаэль Сайбари
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25-летний полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари стал первым африканским футболистом в истории, забившим в каждом из трех матчей группового этапа чемпионатов мира.

После голов в матчах против сборных Бразилии и Шотландии, марокканец поразил ворота и сборной Гаити.

Сайбари также стал первым африканцем, начиная с 2010 года (Асамоа Гьян, Гана), отличившимся тремя голами в одном розыгрыше мирового первенства.

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Исмаэль Сайбари чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Марокко по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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