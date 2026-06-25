Бывший футболист Шахтера договорился о сотрудничестве с киевским клубом
Защитник Валерий Бондаренко присоединится к «Левому Берегу» на правах свободного агента
Бывший защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондаренко продолжит карьеру в составе киевского «Левого Берега», который завоевал путевку в Премьер-лигу.
Опытный 32-летний футболист не сумел договориться о продлении сотрудничества с «Колосом», цвета которого защищал с июля 2023-го. Украинец получит статус свободного агента.
Бондаренко получил два предложения о переходе – от «Оболони» и «Левого Берега», однако решил остановиться на варианте с «аистами».
Защитник провел 67 матчей в футболке «Колоса», в которых забил один гол. В прошлом сезоне центрбек выходил на поле в 15 играх.
В течении своей карьеры Бондаренко выступал за «Шахтер», «Александрию», полтавскую «Ворсклу», «Скалу 1911», играл в чемпионатах Грузии и Португалии.
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