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Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 11:37 |
1996
0

Бывший футболист Шахтера договорился о сотрудничестве с киевским клубом

Защитник Валерий Бондаренко присоединится к «Левому Берегу» на правах свободного агента

25 июня 2026, 11:37 |
1996
0
Бывший футболист Шахтера договорился о сотрудничестве с киевским клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондаренко
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Бывший защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондаренко продолжит карьеру в составе киевского «Левого Берега», который завоевал путевку в Премьер-лигу.

Опытный 32-летний футболист не сумел договориться о продлении сотрудничества с «Колосом», цвета которого защищал с июля 2023-го. Украинец получит статус свободного агента.

Бондаренко получил два предложения о переходе – от «Оболони» и «Левого Берега», однако решил остановиться на варианте с «аистами».

Защитник провел 67 матчей в футболке «Колоса», в которых забил один гол. В прошлом сезоне центрбек выходил на поле в 15 играх.

В течении своей карьеры Бондаренко выступал за «Шахтер», «Александрию», полтавскую «Ворсклу», «Скалу 1911», играл в чемпионатах Грузии и Португалии.

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Валерий Бондаренко Левый Берег Киев Шахтер Донецк Оболонь Киев Колос Ковалевка ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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