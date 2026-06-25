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  4. Анчелотти объяснил победу Бразилии над Шотландией, вспомнив о Неймаре
Чемпионат мира
25 июня 2026, 10:42 |
458
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Анчелотти объяснил победу Бразилии над Шотландией, вспомнив о Неймаре

Карло похвалил свою команду

25 июня 2026, 10:42 |
458
1 Comments
Анчелотти объяснил победу Бразилии над Шотландией, вспомнив о Неймаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти
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Главный тренер национальной сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился эмоциями после матча своей команды против Шотландии в третьем туре группового этапа ЧМ-2026.

«Сейчас мы играем как команда, это наша цель. Мы не идеальны, нам есть что улучшать. Мы можем действовать несколько быстрее, когда контролируем мяч. Я рад, потому что команда стала значительно лучше, сейчас мы крепкие.

В плей-офф очень важно быть крепкими. У нас крепкая команда. В сравнении с первой игрой у нас стало меньше ошибок, больше ритма, больше эффективности в атаке.

Неймар? Он имел возможность играть, потому что заслуживал этого, он работал и тренировался с большим профессионализмом, чтобы восстановиться. Он благодаря своим качествам может помочь команде на этом чемпионате мира.

Неймар хорошо сыграл в те несколько минут, что провел на поле. Ему не нужна мотивация для игры, ни одному игроку она не нужна, чтобы играть в бразильской футболке и то же касается Неймара. Ему 34 года, и он имеет такую ​​же страсть, как и молодой парень, чтобы играть за Бразилию», – сказал Карло.

Национальная сборная Бразилии квалифицировалась в плей-офф Мундиаля с первой строчки. Подопечные Карло Анчелотти выиграли свою группу, набрав 7 турнирных баллов после 3 сыгранных матчей.

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Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу сборная Шотландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Неймар
Олег Вахоцкий Источник: Globo Esporte
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Комментарии 1
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Карло та що ти ліпиш, невже не зрозуміло, що усі ці Неймари це лише комерція щоб підтянути тик його фоловерів в Інстаграм дивитись матчі та рекламу, і через це ти не взяв Жоау Педру чи Рішарлісона
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