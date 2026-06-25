Анчелотти объяснил победу Бразилии над Шотландией, вспомнив о Неймаре

Главный тренер национальной сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился эмоциями после матча своей команды против Шотландии в третьем туре группового этапа ЧМ-2026.

«Сейчас мы играем как команда, это наша цель. Мы не идеальны, нам есть что улучшать. Мы можем действовать несколько быстрее, когда контролируем мяч. Я рад, потому что команда стала значительно лучше, сейчас мы крепкие.

В плей-офф очень важно быть крепкими. У нас крепкая команда. В сравнении с первой игрой у нас стало меньше ошибок, больше ритма, больше эффективности в атаке.

Неймар? Он имел возможность играть, потому что заслуживал этого, он работал и тренировался с большим профессионализмом, чтобы восстановиться. Он благодаря своим качествам может помочь команде на этом чемпионате мира.

Неймар хорошо сыграл в те несколько минут, что провел на поле. Ему не нужна мотивация для игры, ни одному игроку она не нужна, чтобы играть в бразильской футболке и то же касается Неймара. Ему 34 года, и он имеет такую ​​же страсть, как и молодой парень, чтобы играть за Бразилию», – сказал Карло.

Национальная сборная Бразилии квалифицировалась в плей-офф Мундиаля с первой строчки. Подопечные Карло Анчелотти выиграли свою группу, набрав 7 турнирных баллов после 3 сыгранных матчей.