Черноморец и два киевских клуба нацелились на украинского полузащитника
Артем Челядин заинтересовал «Оболонь» и «Левый Берег», а также нужен одесской команде
Одесский «Черноморец» и два киевских клуба – «Оболонь» и «Левый Берег» – заинтересованы в услугах украинского полузащитника Артема Челядина.
Футболист, контракт которого принадлежит «Колосу», рассматривает вариант со сменой клуба из-за недостатка игровой практики в прошлом сезоне.
Челядин провел всего четыре матча, в которых суммарно отыграл 20 минут. Клуб из Ковалевки может отпустить игрока только на условиях полноценного трансфера и с компенсацией.
В течении карьеры Челядин выступал за «Скалу» и полтавскую «Ворсклу», а в октябре 2025 года присоединился к «Колосу», в котором не сумел завоевать место в стартовом составе.
Трансферная стоимость полузащитника составляет 250 тысяч евро, а его контракт истекает в июне 2027-го.
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