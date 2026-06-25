Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец и два киевских клуба нацелились на украинского полузащитника
Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 09:31 |
429
0

Черноморец и два киевских клуба нацелились на украинского полузащитника

Артем Челядин заинтересовал «Оболонь» и «Левый Берег», а также нужен одесской команде

25 июня 2026, 09:31 |
429
0
Черноморец и два киевских клуба нацелились на украинского полузащитника
ФК Колос Ковалевка. Артем Челядин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Одесский «Черноморец» и два киевских клуба – «Оболонь» и «Левый Берег» – заинтересованы в услугах украинского полузащитника Артема Челядина.

Футболист, контракт которого принадлежит «Колосу», рассматривает вариант со сменой клуба из-за недостатка игровой практики в прошлом сезоне.

Челядин провел всего четыре матча, в которых суммарно отыграл 20 минут. Клуб из Ковалевки может отпустить игрока только на условиях полноценного трансфера и с компенсацией.

В течении карьеры Челядин выступал за «Скалу» и полтавскую «Ворсклу», а в октябре 2025 года присоединился к «Колосу», в котором не сумел завоевать место в стартовом составе.

Трансферная стоимость полузащитника составляет 250 тысяч евро, а его контракт истекает в июне 2027-го.

По теме:
ПСЖ потеряет двоих футболистов после трансфера Мунгенге в Динамо
Рома не определилась с будущим Довбика. Форвард может вернуться в Испанию
Шахтер запланировал большой трансфер под Лигу чемпионов
Колос Ковалевка Артем Челядин Черноморец Одесса Оболонь Киев Левый Берег Киев трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Румынии предупредили Динамо перед матчем Лиги Европы
Футбол | 25 июня 2026, 08:42 1
В Румынии предупредили Динамо перед матчем Лиги Европы
В Румынии предупредили Динамо перед матчем Лиги Европы

Исенко – об «Университате»

Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Футбол | 24 июня 2026, 21:55 18
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду

В первую очередь – надежду на лучшее для преданных поклонников «бело-синих»

Бафана Бафана в плей-офф. ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею
Футбол | 25.06.2026, 05:58
Бафана Бафана в плей-офф. ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею
Бафана Бафана в плей-офф. ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Футбол | 24.06.2026, 09:32
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Футбол | 24.06.2026, 22:23
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
24.06.2026, 07:27 12
Футбол
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
24.06.2026, 06:42 1
Бокс
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 10
Футбол
Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке
Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке
23.06.2026, 08:27 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 120
Футбол
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
24.06.2026, 20:51 5
Другие виды
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
24.06.2026, 19:55 53
Волейбол
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем