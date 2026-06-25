Черноморец и два киевских клуба нацелились на украинского полузащитника

Одесский «Черноморец» и два киевских клуба – «Оболонь» и «Левый Берег» – заинтересованы в услугах украинского полузащитника Артема Челядина.

Футболист, контракт которого принадлежит «Колосу», рассматривает вариант со сменой клуба из-за недостатка игровой практики в прошлом сезоне.

Челядин провел всего четыре матча, в которых суммарно отыграл 20 минут. Клуб из Ковалевки может отпустить игрока только на условиях полноценного трансфера и с компенсацией.

В течении карьеры Челядин выступал за «Скалу» и полтавскую «Ворсклу», а в октябре 2025 года присоединился к «Колосу», в котором не сумел завоевать место в стартовом составе.

Трансферная стоимость полузащитника составляет 250 тысяч евро, а его контракт истекает в июне 2027-го.