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Чемпионат мира
25 июня 2026, 08:03 |
207
0

Подарил сенсацию. Назван лучший игрок матча ЮАР – Южная Корея

Тапело Масеко забил единственный гол в матче

25 июня 2026, 08:03 |
207
0
Подарил сенсацию. Назван лучший игрок матча ЮАР – Южная Корея
Getty Images/Global Images Ukraine. Тапело Масеко
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Национальная сборная ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею (1:0) в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026, обеспечив себе выход в плей-офф Мундиаля.

Единственный гол во встрече забил полузащитник ЮАР Тапело Масеко – футболист был признан лучшим игроком матча ЮАР – Южная Корея по версии ФИФА.

Национальная сборная ЮАР сенсационно пробилась в плей-офф чемпионата мира. Подопечные бельгийского специалиста Хуго Броса заняли второе место в группе, пропустив вперед только сборную Мексики.

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Олег Вахоцкий Источник: ФИФА
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