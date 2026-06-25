Подарил сенсацию. Назван лучший игрок матча ЮАР – Южная Корея
Тапело Масеко забил единственный гол в матче
Национальная сборная ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею (1:0) в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026, обеспечив себе выход в плей-офф Мундиаля.
Единственный гол во встрече забил полузащитник ЮАР Тапело Масеко – футболист был признан лучшим игроком матча ЮАР – Южная Корея по версии ФИФА.
Национальная сборная ЮАР сенсационно пробилась в плей-офф чемпионата мира. Подопечные бельгийского специалиста Хуго Броса заняли второе место в группе, пропустив вперед только сборную Мексики.
Chosen by the fans: Thapelo Maseko, your @MichelobUltra Superior Player of the Match. ✨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/A2bAqcRZb1
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