Подарил сенсацию. Назван лучший игрок матча ЮАР – Южная Корея

Национальная сборная ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею (1:0) в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026, обеспечив себе выход в плей-офф Мундиаля.

Единственный гол во встрече забил полузащитник ЮАР Тапело Масеко – футболист был признан лучшим игроком матча ЮАР – Южная Корея по версии ФИФА.

Национальная сборная ЮАР сенсационно пробилась в плей-офф чемпионата мира. Подопечные бельгийского специалиста Хуго Броса заняли второе место в группе, пропустив вперед только сборную Мексики.