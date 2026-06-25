Он забил гол. Назван лучший игрок матча Чехия – Мексика на ЧМ-2026
Матео Чавес получил награду от ФИФА
Национальная сборная Мексики разгромила сборную Чехии (3:0) в третьем туре группового этапа ЧМ-2026, обеспечив себе выход в плей-офф Мундиаля.
Лучшим игроком матча стал защитник национальной сборной Мексики Матео Чавес, сумевший поразить ворота сборной Чехии и помог своей команде сыграть «на ноль». Об этом сообщает сайт ФИФА.
Сборная Мексики безумно провела групповой этап Мундиаля. Подопечные Хавьера Агирре одержали три победы и финишировали первыми в группе с ЮАР, Чехией и Южной Кореей.
Your votes are in – Mateo Chávez is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 🔥— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/mkfJm7UEQy
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