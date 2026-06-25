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  4. Он забил гол. Назван лучший игрок матча Чехия – Мексика на ЧМ-2026
Чемпионат мира
25 июня 2026, 07:34 |
235
0

Он забил гол. Назван лучший игрок матча Чехия – Мексика на ЧМ-2026

Матео Чавес получил награду от ФИФА

25 июня 2026, 07:34 |
235
0
Он забил гол. Назван лучший игрок матча Чехия – Мексика на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Чавес
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Национальная сборная Мексики разгромила сборную Чехии (3:0) в третьем туре группового этапа ЧМ-2026, обеспечив себе выход в плей-офф Мундиаля.

Лучшим игроком матча стал защитник национальной сборной Мексики Матео Чавес, сумевший поразить ворота сборной Чехии и помог своей команде сыграть «на ноль». Об этом сообщает сайт ФИФА.

Сборная Мексики безумно провела групповой этап Мундиаля. Подопечные Хавьера Агирре одержали три победы и финишировали первыми в группе с ЮАР, Чехией и Южной Кореей.

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Олег Вахоцкий Источник: ФИФА
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