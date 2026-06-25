Он забил гол. Назван лучший игрок матча Чехия – Мексика на ЧМ-2026

Национальная сборная Мексики разгромила сборную Чехии (3:0) в третьем туре группового этапа ЧМ-2026, обеспечив себе выход в плей-офф Мундиаля.

Лучшим игроком матча стал защитник национальной сборной Мексики Матео Чавес, сумевший поразить ворота сборной Чехии и помог своей команде сыграть «на ноль». Об этом сообщает сайт ФИФА.

Сборная Мексики безумно провела групповой этап Мундиаля. Подопечные Хавьера Агирре одержали три победы и финишировали первыми в группе с ЮАР, Чехией и Южной Кореей.