Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Наставник сборной Мексики заменил голкипера. На поле вышла легенда
Чемпионат мира
25 июня 2026, 05:44 | Обновлено 25 июня 2026, 05:51
1277
1

ФОТО. Наставник сборной Мексики заменил голкипера. На поле вышла легенда

Гильермо Очоа на своем шестом чемпионате мира получил игровое время в матче с Чехией

25 июня 2026, 05:44 | Обновлено 25 июня 2026, 05:51
1277
1 Comments
ФОТО. Наставник сборной Мексики заменил голкипера. На поле вышла легенда
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

40-летний голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа вышел на поле на 78-й минуте матча 3-го тура группы А чемпионата мира 2026 против Чехии.

Наставник мексиканской команды Хавьер Агирре выпустил Очоа вместо Рауля Ранхеля, который отыграл на ноль стартовые два тура и не пропустил от чехов.

Для Очоа это 174-й поединок за сборную Мексики, в составе которой дебютировал еще в 2005 году. После ЧМ-2026 Гильермо завершит профессиональную карьеру.

Очоа проводит четвертый мундиаль в карьере. Всего он шесть раз был в заявке мексиканской сборной на ЧМ.

ФОТО. Гильермо Очоа вышел на поле в матче Чехия – Мексика на 78-й минуте

По теме:
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
ВИДЕО. Очоа начал атаку. Как Мексика забила третий гол Чехии на 90+4-й мин
Европа снова в пролете. Мексика разгромила Чехию
Гильермо Очоа Хавьер Агирре сборная Чехии по футболу сборная Мексики по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Волейбол | 24 июня 2026, 19:55 53
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций

«Сине-желтые» одержали победу в первом матче второй недели соревнований

Динамо назвало стоимость билетов на матч в Лиге Европы
Футбол | 24 июня 2026, 23:05 4
Динамо назвало стоимость билетов на матч в Лиге Европы
Динамо назвало стоимость билетов на матч в Лиге Европы

На матч против «Университати» можно попасть за 600 – 7000 грн

Бафана Бафана в плей-офф. ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею
Футбол | 25.06.2026, 05:58
Бафана Бафана в плей-офф. ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею
Бафана Бафана в плей-офф. ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Футбол | 24.06.2026, 08:43
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Футбол | 24.06.2026, 08:02
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Гідно закінчує футбольно кар'єру 
Ответить
+3
Популярные новости
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
24.06.2026, 06:42 1
Бокс
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
24.06.2026, 09:32 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
24.06.2026, 07:14 22
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 119
Футбол
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
23.06.2026, 14:44 2
Теннис
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
23.06.2026, 09:56 22
Футбол
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 13
Теннис
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
23.06.2026, 07:42 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем