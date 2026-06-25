ФОТО. Наставник сборной Мексики заменил голкипера. На поле вышла легенда
Гильермо Очоа на своем шестом чемпионате мира получил игровое время в матче с Чехией
40-летний голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа вышел на поле на 78-й минуте матча 3-го тура группы А чемпионата мира 2026 против Чехии.
Наставник мексиканской команды Хавьер Агирре выпустил Очоа вместо Рауля Ранхеля, который отыграл на ноль стартовые два тура и не пропустил от чехов.
Для Очоа это 174-й поединок за сборную Мексики, в составе которой дебютировал еще в 2005 году. После ЧМ-2026 Гильермо завершит профессиональную карьеру.
Очоа проводит четвертый мундиаль в карьере. Всего он шесть раз был в заявке мексиканской сборной на ЧМ.
ФОТО. Гильермо Очоа вышел на поле в матче Чехия – Мексика на 78-й минуте
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