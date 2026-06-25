Таблица ЧМ. Группа A: доминация Мексики. ЮАР сенсационно вышла в плей-офф

25 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи третьего тура в группе А.

Сборная Мексики одолела Чехию со счетом 3:0, одержав третью победу на групповом этапе. Мексиканцы набрали 9 очков из 9 возможных и уверенно вышли в плей-офф ЧМ-2026 с первого места.

Южная Африки в статусе андердога неожиданно переиграла команду Южной Кореи 1:0 благодаря голу Тапело Масеко и ворвалась в 1/16 финала, заняв итоговую вторую позицию в квартете А с 4 очками.

Итоговое турнирная таблица группы А: Мексика (9), Южная Африка (4), Южная Корея (3), Чехия (1)

Южная Корея с 3 очками сохраняет шансы выйти в плей-офф ЧМ-2026 с третьей позиции. Для этого нужно попасть в топ-8 рейтинга третьих мест.

Чехия провалила мундиаль, набрав всего 1 балл благодаря ничьей с ЮАР во втором туре.

Сборная Южной Африки уже получила соперника в 1/16 финала ЧМ-2026. ЮАР встретится с командой Канады – поединок состоится 28 июня в 22:00 по Киеву.

Чемпионат мира 2026. Группа А

Третий тур. 25 июня

Чехия – Мексика – 0:3

Голы: Чавес, 55, Киньонес, 61, Фигальдо, 90+4

Южная Африка – Южная Корея – 1:0

Гол: Масеко, 63

Таблица группы А

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Мексика 3 3 0 0 6 - 0 25.06.26 Чехия 0:3 Мексика 19.06.26 Мексика 1:0 Южная Корея 11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 9 2 ЮАР 3 1 1 1 2 - 3 25.06.26 ЮАР 1:0 Южная Корея 18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР 11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 4 3 Южная Корея 3 1 0 2 2 - 3 25.06.26 ЮАР 1:0 Южная Корея 19.06.26 Мексика 1:0 Южная Корея 12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 3 4 Чехия 3 0 1 2 2 - 6 25.06.26 Чехия 0:3 Мексика 18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР 12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 1 Полная таблица

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