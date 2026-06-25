Таблица ЧМ. Группа A: доминация Мексики. ЮАР сенсационно вышла в плей-офф
Мексиканцы переиграли Чехию 3:0, а Южная Африка неожиданно одолела Южную Корею
25 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи третьего тура в группе А.
Сборная Мексики одолела Чехию со счетом 3:0, одержав третью победу на групповом этапе. Мексиканцы набрали 9 очков из 9 возможных и уверенно вышли в плей-офф ЧМ-2026 с первого места.
Южная Африки в статусе андердога неожиданно переиграла команду Южной Кореи 1:0 благодаря голу Тапело Масеко и ворвалась в 1/16 финала, заняв итоговую вторую позицию в квартете А с 4 очками.
- Итоговое турнирная таблица группы А: Мексика (9), Южная Африка (4), Южная Корея (3), Чехия (1)
Южная Корея с 3 очками сохраняет шансы выйти в плей-офф ЧМ-2026 с третьей позиции. Для этого нужно попасть в топ-8 рейтинга третьих мест.
Чехия провалила мундиаль, набрав всего 1 балл благодаря ничьей с ЮАР во втором туре.
Сборная Южной Африки уже получила соперника в 1/16 финала ЧМ-2026. ЮАР встретится с командой Канады – поединок состоится 28 июня в 22:00 по Киеву.
Чемпионат мира 2026. Группа А
Третий тур. 25 июня
- Чехия – Мексика – 0:3
Голы: Чавес, 55, Киньонес, 61, Фигальдо, 90+4
- Южная Африка – Южная Корея – 1:0
Гол: Масеко, 63
Таблица группы А
|Группа A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Мексика
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|25.06.26 Чехия 0:3 Мексика19.06.26 Мексика 1:0 Южная Корея11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР
|9
|2
|ЮАР
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|25.06.26 ЮАР 1:0 Южная Корея18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР
|4
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|25.06.26 ЮАР 1:0 Южная Корея19.06.26 Мексика 1:0 Южная Корея12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия
|3
|4
|Чехия
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|25.06.26 Чехия 0:3 Мексика18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия
|1
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