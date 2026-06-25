Очоа остался в резерве. Названы составы на матч ЧМ-2026 Чехия – Мексика
Встреча состоится на стадионе Ацтека и начнется 25 июня в 04:00 по Киеву
25 июня состоится матч 3-го тура чемпионата мира 2026 в группе А между сборными Чехии и Мексики.
Наставники команд – Мирослав Коубек и Хавьер Агирре – назвали стартовые составы на игру.
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40-летний вратарь мексиканской команды Гильермо Очоа остался в резерве, хотя ожидалось, что Агирре даст Очоа сыграть на его шестом мундиале.
Поединок пройдет на стадионе Ацтека в Мехико. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по Киеву.
Стартовые составы на матч Чехия – Мексика
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