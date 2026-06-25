Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Очоа остался в резерве. Названы составы на матч ЧМ-2026 Чехия – Мексика
Чемпионат мира
25 июня 2026, 03:31 | Обновлено 25 июня 2026, 03:50
25
0

Очоа остался в резерве. Названы составы на матч ЧМ-2026 Чехия – Мексика

Встреча состоится на стадионе Ацтека и начнется 25 июня в 04:00 по Киеву

25 июня 2026, 03:31 | Обновлено 25 июня 2026, 03:50
25
0
Очоа остался в резерве. Названы составы на матч ЧМ-2026 Чехия – Мексика
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

25 июня состоится матч 3-го тура чемпионата мира 2026 в группе А между сборными Чехии и Мексики.

Наставники команд – Мирослав Коубек и Хавьер Агирре – назвали стартовые составы на игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

40-летний вратарь мексиканской команды Гильермо Очоа остался в резерве, хотя ожидалось, что Агирре даст Очоа сыграть на его шестом мундиале.

Поединок пройдет на стадионе Ацтека в Мехико. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по Киеву.

Стартовые составы на матч Чехия – Мексика

По теме:
Чехия – Мексика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чехия – Мексика. Текстовая трансляция. LIVE
Сборная Марокко переписала историю африканского футбола на ЧМ
сборная Чехии по футболу сборная Мексики по футболу стартовые составы ЧМ-2026 по футболу Мирослав Коубек Хавьер Агирре Гильермо Очоа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «Мунгенге обошелся не дешевле топового игрока»
Футбол | 24 июня 2026, 22:31 6
Игорь СУРКИС: «Мунгенге обошелся не дешевле топового игрока»
Игорь СУРКИС: «Мунгенге обошелся не дешевле топового игрока»

Игорь Суркис намекнул на стоимость перехода Пьера Мунгенге

Матвей Пономаренко принял английский вызов
Футбол | 24 июня 2026, 08:43 7
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов

Нападающий принял участие в опросе на английском языке

ВИДЕО. Дожали. Сборная Марокко впервые повела в матче с Гаити
Футбол | 25.06.2026, 02:47
ВИДЕО. Дожали. Сборная Марокко впервые повела в матче с Гаити
ВИДЕО. Дожали. Сборная Марокко впервые повела в матче с Гаити
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Футбол | 24.06.2026, 07:25
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Футбол | 24.06.2026, 09:32
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
23.06.2026, 08:49 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
24.06.2026, 07:14 22
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
23.06.2026, 07:42 5
Бокс
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
23.06.2026, 07:37 6
Бокс
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
24.06.2026, 22:23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 119
Футбол
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
24.06.2026, 07:27 12
Футбол
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
23.06.2026, 14:44 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем