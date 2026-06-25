Таблица ЧМ. Бразилия выиграла группу С и вместе с Марокко вышла в плей-офф
Шотландия с тремя очками может остаться без 1/16 финала – остается только ждать
В ночь на 25 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи 3-го тура в группе С.
Сборные Бразилии и Марокко одержали победы над Шотландией и Гаити соответственно и вышли в плей-офф.
Бразильцы и марокканцы набрали по 7 очков. В 1-м туре они расписали ничью в очном противостояниия. Подопечные Карло Анчелотти выиграли квартет благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.
- Итоговая таблица группы А: Бразилия (7), Марокко (7), Шотландия (3), Гаити (0)
Шотландия с тремя баллами сохраняет шансы на плей-офф, но находится в опасной зоне – с разницей в -3 гола шотландцы могут остаться без 1/16 финала. Коллективу Стива Кларка остается ждать итогового рейтинга третьих мест.
Сборная Гаити, несмотря на два красивых гола в ворота Марокко, не сумела набрать ни одного очка и покинула ЧМ.
Чемпионат мира 2026. Группа С
Третий тур. 25 июня
- Шотландия – Бразилия – 0:3
Голы: Винисиус Жуниор, 7, 45+3, Матеус Кунья, 60
- Марокко – Гаити – 4:2
Голы: Хакими, 39, Сайбари, 45+1, Рахими, 78, Джассин, 89 – Буну, 10 (автогол), Исидор, 43
Таблица группы С
|Группа С
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|25.06.26 Шотландия 0:3 Бразилия20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко
|7
|2
|Марокко
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|25.06.26 Марокко 4:2 Гаити20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко
|7
|3
|Шотландия
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|25.06.26 Шотландия 0:3 Бразилия20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия
|3
|4
|Гаити
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|25.06.26 Марокко 4:2 Гаити20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия
|0
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