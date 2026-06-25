Таблица ЧМ. Бразилия выиграла группу С и вместе с Марокко вышла в плей-офф

В ночь на 25 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи 3-го тура в группе С.

Сборные Бразилии и Марокко одержали победы над Шотландией и Гаити соответственно и вышли в плей-офф.

Бразильцы и марокканцы набрали по 7 очков. В 1-м туре они расписали ничью в очном противостояниия. Подопечные Карло Анчелотти выиграли квартет благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

Итоговая таблица группы А: Бразилия (7), Марокко (7), Шотландия (3), Гаити (0)

Шотландия с тремя баллами сохраняет шансы на плей-офф, но находится в опасной зоне – с разницей в -3 гола шотландцы могут остаться без 1/16 финала. Коллективу Стива Кларка остается ждать итогового рейтинга третьих мест.

Сборная Гаити, несмотря на два красивых гола в ворота Марокко, не сумела набрать ни одного очка и покинула ЧМ.

Чемпионат мира 2026. Группа С

Третий тур. 25 июня

Шотландия – Бразилия – 0:3

Голы: Винисиус Жуниор, 7, 45+3, Матеус Кунья, 60

Марокко – Гаити – 4:2

Голы: Хакими, 39, Сайбари, 45+1, Рахими, 78, Джассин, 89 – Буну, 10 (автогол), Исидор, 43

Таблица группы С