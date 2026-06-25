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Чемпионат мира
25 июня 2026, 03:10 | Обновлено 25 июня 2026, 03:42
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Таблица ЧМ. Бразилия выиграла группу С и вместе с Марокко вышла в плей-офф

Шотландия с тремя очками может остаться без 1/16 финала – остается только ждать

25 июня 2026, 03:10 | Обновлено 25 июня 2026, 03:42
231
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Таблица ЧМ. Бразилия выиграла группу С и вместе с Марокко вышла в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 25 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи 3-го тура в группе С.

Сборные Бразилии и Марокко одержали победы над Шотландией и Гаити соответственно и вышли в плей-офф.

Бразильцы и марокканцы набрали по 7 очков. В 1-м туре они расписали ничью в очном противостояниия. Подопечные Карло Анчелотти выиграли квартет благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

  • Итоговая таблица группы А: Бразилия (7), Марокко (7), Шотландия (3), Гаити (0)

Шотландия с тремя баллами сохраняет шансы на плей-офф, но находится в опасной зоне – с разницей в -3 гола шотландцы могут остаться без 1/16 финала. Коллективу Стива Кларка остается ждать итогового рейтинга третьих мест.

Сборная Гаити, несмотря на два красивых гола в ворота Марокко, не сумела набрать ни одного очка и покинула ЧМ.

Чемпионат мира 2026. Группа С

Третий тур. 25 июня

  • Шотландия – Бразилия – 0:3

Голы: Винисиус Жуниор, 7, 45+3, Матеус Кунья, 60

  • Марокко – Гаити – 4:2

Голы: Хакими, 39, Сайбари, 45+1, Рахими, 78, Джассин, 89 – Буну, 10 (автогол), Исидор, 43

Таблица группы С

Группа С Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бразилия 3 2 1 0 7 - 1 25.06.26 Шотландия 0:3 Бразилия20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко 7
2 Марокко 3 2 1 0 6 - 3 25.06.26 Марокко 4:2 Гаити20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко 7
3 Шотландия 3 1 0 2 1 - 4 25.06.26 Шотландия 0:3 Бразилия20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия 3
4 Гаити 3 0 0 3 2 - 8 25.06.26 Марокко 4:2 Гаити20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия 0
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Чудово! Перший наш прогноз збувся 
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