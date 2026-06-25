ВИДЕО. Шакиру поцеловали во время матча ЧМ-2026. В сети началась паника

Колумбийская певица Шакира стала героиней одного из самых обсуждаемых моментов ЧМ-2026 за пределами футбольного поля.

Артистка посетила матч группового этапа чемпионата мира между Аргентиной и Австрией на стадионе в Далласе. Во время трансляции камеры показали Шакиру на трибунах, и в этот момент человек рядом наклонился к ней и поцеловал в щеку.

Короткое видео быстро разлетелось по соцсетям. Многие фанаты встревожились и начали писать, что кто-то якобы пытался насильно поцеловать певицу. В комментариях появились вопросы вроде: «С Шакирой все в порядке?» и «Кто этот парень, который пытается ее поцеловать?».

Впрочем, ситуация быстро прояснилась. Как сообщают СМИ, рядом с Шакирой сидел ее 13-летний сын Милан. Из-за кепки и ракурса трансляции зрители не сразу узнали мальчика, поэтому момент и вызвал такую бурную реакцию.

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После этого соцсети успокоились, а вирусный эпизод превратился из «скандального» в трогательный семейный момент.

Шакира давно связана с футболом. Она исполнила знаменитый гимн ЧМ-2010 Waka Waka, а также выступала на церемонии открытия ЧМ-2026.

Что касается самого матча, Аргентина победила Австрию со счетом 2:0. Лионель Месси оформил дубль и помог действующим чемпионам мира досрочно выйти в плей-офф.