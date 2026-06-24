ФОТО. Самой сексуальной футболистке мира сделали предложение на пляже

Швейцарская футболистка «Лестера» Алиша Леманн объявила о помолвке со своим бойфрендом Монтелем Маккензи.

Известная футболистка сборной Швейцарии и английского «Лестера» Алиша Леманн поделилась радостной новостью в социальных сетях. 27-летняя спортсменка сообщила, что выходит замуж за Монтеля Маккензи – бывшего участника популярного британского шоу Love Island.

Маккензи сделал Леманн предложение во время романтического отдыха на пляже. На опубликованных фото видно, как он встает на одно колено с кольцом, а Алиша эмоционально реагирует на неожиданный момент.

Публикацию футболистка подписала коротко и символично: «Forever & Always» – «Навсегда и навеки».

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Монтель Маккензи также связан с футболом – он выступает в медийной Baller League, где Алиша является тренером одной из команд. Пара публично подтвердила отношения в начале 2026 года, а теперь сделала следующий шаг.

Ранее Леманн встречалась с бразильским футболистом Дугласом Луисом. Вместе они выступали за «Ювентус», после чего отношения пары завершились.

Алиша Леманн является одной из самых популярных футболисток мира в социальных сетях. За ее Instagram следят миллионы подписчиков.