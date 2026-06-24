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24 июня 2026, 23:59 | Обновлено 25 июня 2026, 00:22
1479
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ФОТО. Самой сексуальной футболистке мира сделали предложение на пляже

Алиша Леманн поделилась кадрами предложения руки и сердца

24 июня 2026, 23:59 | Обновлено 25 июня 2026, 00:22
1479
3 Comments
ФОТО. Самой сексуальной футболистке мира сделали предложение на пляже
Instagram. Алиша Леманн и Монтель Маккензи
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Швейцарская футболистка «Лестера» Алиша Леманн объявила о помолвке со своим бойфрендом Монтелем Маккензи.

Известная футболистка сборной Швейцарии и английского «Лестера» Алиша Леманн поделилась радостной новостью в социальных сетях. 27-летняя спортсменка сообщила, что выходит замуж за Монтеля Маккензи – бывшего участника популярного британского шоу Love Island.

Маккензи сделал Леманн предложение во время романтического отдыха на пляже. На опубликованных фото видно, как он встает на одно колено с кольцом, а Алиша эмоционально реагирует на неожиданный момент.

Публикацию футболистка подписала коротко и символично: «Forever & Always» – «Навсегда и навеки».

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Монтель Маккензи также связан с футболом – он выступает в медийной Baller League, где Алиша является тренером одной из команд. Пара публично подтвердила отношения в начале 2026 года, а теперь сделала следующий шаг.

Ранее Леманн встречалась с бразильским футболистом Дугласом Луисом. Вместе они выступали за «Ювентус», после чего отношения пары завершились.

Алиша Леманн является одной из самых популярных футболисток мира в социальных сетях. За ее Instagram следят миллионы подписчиков.

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фото девушки Алиша Леманн lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 3
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І які питання? Гарантовано збірна Швейцарії в скором будущєм буде мати в складі як мінімум одного гравця! А у нас тільки Елінка такий подвіг совєршила, але поки тільки жіночий спорт на щабель вверх підняла. В майбутньому 
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А мені з футболісток більше подобаються Джордін Хайтема❤️🇨🇦 - гравчиня збірної Канади.
А також дуже милі Sarah Mattner❤️🇩🇪 та Regina van Eijk❤️🇳🇱 - останніх двох нещодавно Баварія підписала. Хоча я не фан мюнхенців...
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