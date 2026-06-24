А где Неймар? Обнародованы составы на матч ЧМ-2026 Шотландия – Бразилия
Ней остался в резерве, поединок 3-го тура группы С начнется 25 июня в 01:00 по Киеву
В ночь на 25 июня сборные Шотландии и Бразилии проведут матч 3-го тура группы С чемпионата мира 2026.
Перед стартом встречи наставники команд – Стив Кларк и Карло Анчелотти – назвали стартовые составы своих подопечных.
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Неймар, который пропустил первые два тура, остался в резерве селесао. На пресс-конференции Анчелотти заявил, что Ней сыграет в матче с Шотландией.
В атаке у бразильцев выйдут Винисиус Жуниор, Матеус Кунья и Райан. Шотландия сыграет с одним центральным форвардом – Лоренсом Шенклендом.
Матч Шотландии и Бразилии начнется в 01:00 по Киеву на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс.
Стартовые составы на матч Шотландия – Бразилия:
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