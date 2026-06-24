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Чемпионат мира
24 июня 2026, 23:58 | Обновлено 25 июня 2026, 00:00
636
0

А где Неймар? Обнародованы составы на матч ЧМ-2026 Шотландия – Бразилия

Ней остался в резерве, поединок 3-го тура группы С начнется 25 июня в 01:00 по Киеву

24 июня 2026, 23:58 | Обновлено 25 июня 2026, 00:00
636
0
А где Неймар? Обнародованы составы на матч ЧМ-2026 Шотландия – Бразилия
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В ночь на 25 июня сборные Шотландии и Бразилии проведут матч 3-го тура группы С чемпионата мира 2026.

Перед стартом встречи наставники команд – Стив Кларк и Карло Анчелотти – назвали стартовые составы своих подопечных.

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Неймар, который пропустил первые два тура, остался в резерве селесао. На пресс-конференции Анчелотти заявил, что Ней сыграет в матче с Шотландией.

В атаке у бразильцев выйдут Винисиус Жуниор, Матеус Кунья и Райан. Шотландия сыграет с одним центральным форвардом – Лоренсом Шенклендом.

Матч Шотландии и Бразилии начнется в 01:00 по Киеву на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс.

Стартовые составы на матч Шотландия – Бразилия:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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