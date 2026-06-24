ВИДЕО. Как Босния огорчила Катар на чемпионате мира

Полузащитник Керим-Сэм Алайбегович отличился забитым голом в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Боснии и Герцеговины и Катара.

22-летний полузащитник вывел свою команду вперёд на 29-й минуте встречи, открыв счёт в матче на стадионе «Люмен Филд» в американском Сиэтле.

На 34-й минуте боснийцы повел 2:0 – свой второй автогол на чемпионате мира записал на свой счет Султан Хуссейн Аль-Браке.

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира остается Аргентина.

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