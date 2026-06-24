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  4. ВИДЕО. Как Босния огорчила Катар на чемпионате мира
Чемпионат мира
24 июня 2026, 22:38 |
128
0

ВИДЕО. Как Босния огорчила Катар на чемпионате мира

Боснийцы вели в матче со счётом 2:0

24 июня 2026, 22:38 |
128
0
ВИДЕО. Как Босния огорчила Катар на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Полузащитник Керим-Сэм Алайбегович отличился забитым голом в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Боснии и Герцеговины и Катара.

22-летний полузащитник вывел свою команду вперёд на 29-й минуте встречи, открыв счёт в матче на стадионе «Люмен Филд» в американском Сиэтле.

На 34-й минуте боснийцы повел 2:0 – свой второй автогол на чемпионате мира записал на свой счет Султан Хуссейн Аль-Браке.

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира остается Аргентина.

ВИДЕО. Как Босния огорчила Катар на чемпионате мира

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Катар сборная Боснии и Герцеговины по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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