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  4. Швейцария – Канада. Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026
Чемпионат мира
24 июня 2026, 20:55 |
205
0

Швейцария – Канада. Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026

Матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 начнется в 22:00 по киевскому времени

24 июня 2026, 20:55 |
205
0
Швейцария – Канада. Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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24 июня в 22:00 по киевскому времени начнётся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года в группе В, в котором сыграют сборные Швейцарии и Канады.

Перед началом матча тренеры обеих команд объявили стартовые составы своих команд на эту игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Швейцарией и Канадой в группе В на чемпионате мира играют сборные Боснии и Герцеговины и Катара.

Наставник Швейцарии – Мурат Якин. Сборную Канады тренирует Джесси Марш.

Стали известны стартовые составы на матч Швейцария – Канада:

Швейцария: Кобель, Родригес, Аканджи, Эльведи, Жаке, Фройлер, Джака, Варгас, Соу, Манзамби, Эмболо

Канада: Крепо, Ларьи, Корнелиус, Де Фужероль, Джонстон, Ахмед, Салиба, Шуаньер, Бьюкенен, Ларин, Дэвид

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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