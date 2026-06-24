Швейцария – Канада. Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026

24 июня в 22:00 по киевскому времени начнётся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года в группе В, в котором сыграют сборные Швейцарии и Канады.

Перед началом матча тренеры обеих команд объявили стартовые составы своих команд на эту игру.

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Вместе с Швейцарией и Канадой в группе В на чемпионате мира играют сборные Боснии и Герцеговины и Катара.

Наставник Швейцарии – Мурат Якин. Сборную Канады тренирует Джесси Марш.

Стали известны стартовые составы на матч Швейцария – Канада:

Швейцария: Кобель, Родригес, Аканджи, Эльведи, Жаке, Фройлер, Джака, Варгас, Соу, Манзамби, Эмболо

Канада: Крепо, Ларьи, Корнелиус, Де Фужероль, Джонстон, Ахмед, Салиба, Шуаньер, Бьюкенен, Ларин, Дэвид