Швейцария – Канада. Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026
Матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 начнется в 22:00 по киевскому времени
24 июня в 22:00 по киевскому времени начнётся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года в группе В, в котором сыграют сборные Швейцарии и Канады.
Перед началом матча тренеры обеих команд объявили стартовые составы своих команд на эту игру.
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Вместе с Швейцарией и Канадой в группе В на чемпионате мира играют сборные Боснии и Герцеговины и Катара.
Наставник Швейцарии – Мурат Якин. Сборную Канады тренирует Джесси Марш.
Стали известны стартовые составы на матч Швейцария – Канада:
Швейцария: Кобель, Родригес, Аканджи, Эльведи, Жаке, Фройлер, Джака, Варгас, Соу, Манзамби, Эмболо
Канада: Крепо, Ларьи, Корнелиус, Де Фужероль, Джонстон, Ахмед, Салиба, Шуаньер, Бьюкенен, Ларин, Дэвид
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