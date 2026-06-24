Арда Туран принял предложение из Турции

Донецкий «Шахтер» сыграет контрольный матч против турецкого «Бурсаспора» в ходе летней подготовки к новому сезону.

По информации турецких СМИ, руководство «Бурсаспора» выступило с инициативой организовать товарищеский матч с чемпионом Украины. Главный тренер «горняков» Арда Туран принял это предложение.

Сообщается, что в ходе переговоров турецкий специалист без колебаний поддержал идею проведения встречи, заявив: «Это будет замечательно».

В настоящее время представители «Шахтера» изучают возможность согласования матча с учётом календаря команды.

Ожидается, что матч может состояться в конце июля или в начале августа на стадионе «Тимсах Арена» в Бурсе. По предварительным данным, организаторы планируют реализовать до 40 тысяч билетов.