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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 23:02 |
1156
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Арда Туран принял предложение из Турции

«Шахтер» сыграет товарищеский матч против «Бурсаспора»

24 июня 2026, 23:02 |
1156
1 Comments
Арда Туран принял предложение из Турции
ФК Шахтер. Арда Туран
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Донецкий «Шахтер» сыграет контрольный матч против турецкого «Бурсаспора» в ходе летней подготовки к новому сезону.

По информации турецких СМИ, руководство «Бурсаспора» выступило с инициативой организовать товарищеский матч с чемпионом Украины. Главный тренер «горняков» Арда Туран принял это предложение.

Сообщается, что в ходе переговоров турецкий специалист без колебаний поддержал идею проведения встречи, заявив: «Это будет замечательно».

В настоящее время представители «Шахтера» изучают возможность согласования матча с учётом календаря команды.

Ожидается, что матч может состояться в конце июля или в начале августа на стадионе «Тимсах Арена» в Бурсе. По предварительным данным, организаторы планируют реализовать до 40 тысяч билетов.

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товарищеские матчи Шахтер Донецк Бурсаспор Арда Туран
Дмитрий Олийченко Источник
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І Бурсаспор переможе кротовню
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