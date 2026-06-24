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Англия
24 июня 2026, 23:06 | Обновлено 24 июня 2026, 23:10
233
0

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Это вратарь с сильной психикой»

В Тоттенхэме прокомментировали подписание Мартина Дубравки

24 июня 2026, 23:06 | Обновлено 24 июня 2026, 23:10
233
0
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Это вратарь с сильной психикой»
ФК Тоттенхэм. Мартин Дубравка
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24 июня 2026 года лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта со словацким вратарём «Бернли» Мартином Дубравкой.

Трансфер 29-летнего футболиста прокомментировали представители «Шпор».

Юган Ланге, спортивный директор:

«Мы рады приветствовать Мартина в нашем клубе. Он — вратарь, доказавший своё мастерство на самом высоком уровне, а его характер и профессионализм укрепят состав команды. Мартин привносит в команду опыт, лидерские качества и стабильность, что идеально соответствует тому, что мы здесь создаём».

Роберто Де Дзерби, главный тренер:

«Я очень рад, ведь Мартин — вратарь с большим опытом и сильной психикой. Он обладает очень важными для меня качествами и придаст нашей команде равновесия, лидерства и конкурентоспособности».

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Тоттенхэм трансферы Бернли свободный агент Мартин Дубравка трансферы АПЛ Роберто Де Дзерби
Дмитрий Вус Источник: ФК Тоттенхэм
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