Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Это вратарь с сильной психикой»
В Тоттенхэме прокомментировали подписание Мартина Дубравки
24 июня 2026 года лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта со словацким вратарём «Бернли» Мартином Дубравкой.
Трансфер 29-летнего футболиста прокомментировали представители «Шпор».
Юган Ланге, спортивный директор:
«Мы рады приветствовать Мартина в нашем клубе. Он — вратарь, доказавший своё мастерство на самом высоком уровне, а его характер и профессионализм укрепят состав команды. Мартин привносит в команду опыт, лидерские качества и стабильность, что идеально соответствует тому, что мы здесь создаём».
Роберто Де Дзерби, главный тренер:
«Я очень рад, ведь Мартин — вратарь с большим опытом и сильной психикой. Он обладает очень важными для меня качествами и придаст нашей команде равновесия, лидерства и конкурентоспособности».
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