Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Это вратарь с сильной психикой»

24 июня 2026 года лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта со словацким вратарём «Бернли» Мартином Дубравкой.

Трансфер 29-летнего футболиста прокомментировали представители «Шпор».

Юган Ланге, спортивный директор:

«Мы рады приветствовать Мартина в нашем клубе. Он — вратарь, доказавший своё мастерство на самом высоком уровне, а его характер и профессионализм укрепят состав команды. Мартин привносит в команду опыт, лидерские качества и стабильность, что идеально соответствует тому, что мы здесь создаём».

Роберто Де Дзерби, главный тренер:

«Я очень рад, ведь Мартин — вратарь с большим опытом и сильной психикой. Он обладает очень важными для меня качествами и придаст нашей команде равновесия, лидерства и конкурентоспособности».