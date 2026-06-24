«Должен увидеть своими глазами». Моуриньо откровенно высказался о Мбаппе

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо высказался о предстоящем сотрудничестве с главной звездой «бланкос» Килианом Мбаппе.

Француз перешел в мадридский клуб два года назад, но так и не выиграл ни одного трофея. В последнее время Мбаппе фигурирует в разного рода скандалах и конфликтах. Моуриньо признался, что пока плохо знает Килиана, поэтому еще формирует собственное мнение о звездном игроке.

«Я должен увидеть его собственными глазами, потому что всё, что я знаю на данный момент, – это то, что читаю в СМИ и вижу по телевизору. Он феноменальный игрок, и я постараюсь помочь ему стать ещё лучше», – сказал Моуринью.

В прошлом сезоне Мбаппе забил 42 гола и отдал 7 голевых передач в 44 матчах за «Реал».