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  4. «Должен увидеть своими глазами». Моуриньо откровенно высказался о Мбаппе
Испания
24 июня 2026, 20:16 |
123
0

«Должен увидеть своими глазами». Моуриньо откровенно высказался о Мбаппе

Португалец считает Килиана феноменальным игроком

24 июня 2026, 20:16 |
123
0
«Должен увидеть своими глазами». Моуриньо откровенно высказался о Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Мбаппе и Моуриньо
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо высказался о предстоящем сотрудничестве с главной звездой «бланкос» Килианом Мбаппе.

Француз перешел в мадридский клуб два года назад, но так и не выиграл ни одного трофея. В последнее время Мбаппе фигурирует в разного рода скандалах и конфликтах. Моуриньо признался, что пока плохо знает Килиана, поэтому еще формирует собственное мнение о звездном игроке.

«Я должен увидеть его собственными глазами, потому что всё, что я знаю на данный момент, – это то, что читаю в СМИ и вижу по телевизору. Он феноменальный игрок, и я постараюсь помочь ему стать ещё лучше», – сказал Моуринью.

В прошлом сезоне Мбаппе забил 42 гола и отдал 7 голевых передач в 44 матчах за «Реал».

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Килиан Мбаппе Жозе Моуриньо Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник
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