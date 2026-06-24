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Англия
24 июня 2026, 20:38 | Обновлено 24 июня 2026, 20:40
721
0

Клуб Роналду хочет приобрести звезду МЮ. Игрок уже принял решение

Бруно Фернандеш хочет остаться в Манчестере

24 июня 2026, 20:38 | Обновлено 24 июня 2026, 20:40
721
0
Клуб Роналду хочет приобрести звезду МЮ. Игрок уже принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналду и Фернандес
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Саудовский «Аль-Наср», в котором играет Криштиану Роналду, хочет подписать 31-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруно Фернандеша.

Сообщается, что главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес после ЧМ-2026 также может возглавить команду из Эр-Рияда. «Аль-Наср» якобы готов выплатить клаусулу за Фернандеша в размере 65 миллионов евро, чтобы воссоединить его с соотечественниками. Однако сам игрок не спешит покидать «МЮ», с которым у него остаётся год по контракту с опцией продления ещё на один сезон. Фернандеш сообщил своему окружению, что хочет провести следующий сезон в Манчестере.

Бруно провёл за «МЮ» 35 матчей в прошлом розыгрыше АПЛ, отличившись 9 голами и 21 голевой передачей.

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Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Роберто Мартинес
Андрей Плыгун Источник: talkSPORT
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