Шок! В первом спарринге три игрока Динамо получили серьезные травмы

Несколько футболистов «Динамо» пока не могут тренироваться вместе с командой на летнем тренировочном сборе в Австрии из-за повреждений. Об этом рассказал главный врач первой команды «Динамо» Андрей Шморгун.

Во время контрольного матча со «Славией» травмировался защитник Владислав Захарченко. У него диагностировано повреждение связок голеностопа. На восстановление понадобится 6 недель, в течение которых 20-летний игрок будет носить соответствующие ортопедические устройства и впоследствии будет активно разрабатывать голеностоп.

Также в спарринге со «Славией» получил травму полузащитник Кирилл Осипенко – у него обнаружили повреждение коленного сустава. Завтра хавбека ждет операция – ее проведет в Барселоне известный специалист Рамон Кугат.

Полузащитник Роман Саленко травмировал мышцу передней поверхности бедра. Он вернется в Киев, где пройдет реабилитацию, которая займет больше месяца.

Недавно полузащитник Николай Михайленко успешно перенес операцию на коленном суставе. Его возвращение на футбольное поле ожидается примерно через месяц.

В то же время, защитник «бело-синих» Александр Тымчик и полузащитник Владислав Кабаев продолжают подготовку к возвращению в общую группу. Они проходят восстановление в соответствии со своими индивидуальными планами.