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  4. Шок! В первом спарринге три игрока Динамо получили серьезные травмы
Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 18:21 |
1621
0

Шок! В первом спарринге три игрока Динамо получили серьезные травмы

«Динамо» осталось без трех футболистов после контрольной игры

24 июня 2026, 18:21 |
1621
0
Шок! В первом спарринге три игрока Динамо получили серьезные травмы
ФК Динамо Киев. Владислав Захарченко
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Несколько футболистов «Динамо» пока не могут тренироваться вместе с командой на летнем тренировочном сборе в Австрии из-за повреждений. Об этом рассказал главный врач первой команды «Динамо» Андрей Шморгун.

Во время контрольного матча со «Славией» травмировался защитник Владислав Захарченко. У него диагностировано повреждение связок голеностопа. На восстановление понадобится 6 недель, в течение которых 20-летний игрок будет носить соответствующие ортопедические устройства и впоследствии будет активно разрабатывать голеностоп.

Также в спарринге со «Славией» получил травму полузащитник Кирилл Осипенко – у него обнаружили повреждение коленного сустава. Завтра хавбека ждет операция – ее проведет в Барселоне известный специалист Рамон Кугат.

Полузащитник Роман Саленко травмировал мышцу передней поверхности бедра. Он вернется в Киев, где пройдет реабилитацию, которая займет больше месяца.

Недавно полузащитник Николай Михайленко успешно перенес операцию на коленном суставе. Его возвращение на футбольное поле ожидается примерно через месяц.

В то же время, защитник «бело-синих» Александр Тымчик и полузащитник Владислав Кабаев продолжают подготовку к возвращению в общую группу. Они проходят восстановление в соответствии со своими индивидуальными планами.

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Динамо Киев травма Владислав Захарченко Андрей Шморгун Кирилл Осипенко Роман Саленко Николай Михайленко Александр Тымчик Владислав Кабаев
Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
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