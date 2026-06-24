Левый Берег работает над продлением контрактов ведущих игроков
Подопечные Александра Рябоконя вернутся из отпуска 30 июня
Как стало известно Sport.ua, пока основная команда ещё не возобновила тренировочный процесс, в «Левом Берегу» решают, как поступить с теми игроками, у которых 30 июня истекают контракты. Так, защитник Эрнест Астахов уже продлил контракт, который будет действовать ещё год.
По имеющейся информации, «Левый Берег» проявляет интерес к стоперу Валерию Бондаренко, ранее выступавшему за «Колос».
В ходе подготовки к новому сезону, который футболисты «Левого берега» вновь проведут в УПЛ, они примут участие в четырёх товарищеских матчах: с «Кудровкой» (11 июля), «Викторией» (14 июля), «Полтавой» (18 июля) и «Оболонью» (21 июля).
Ранее известный эксперт устроился на работу в «Левый Берег».
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