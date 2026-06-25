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  4. К Динамо присоединится футболист, которому Костюк указал на дверь
Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 08:02 |
940
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К Динамо присоединится футболист, которому Костюк указал на дверь

Бленуце приедет в Австрию на сборы киевлян

25 июня 2026, 08:02 |
940
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К Динамо присоединится футболист, которому Костюк указал на дверь
ФК Динамо. Владислав Бленуце
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Киевское «Динамо» в ближайшее время получит подкрепление на летних сборах в Австрии.

По информации источника, уже в четверг в расположение «бело-синих» прибудет 24-летний нападающий Владислав Бленуце. Форвард присоединится к команде Игоря Костюка и начнет подготовку к новому сезону.

Сообщается, что задержка была связана с важным событием в личной жизни футболиста – недавно Бленуце крестил дочь. После этого игрок отправится в Австрию, где тренируется столичный клуб.

На данный момент будущее нападающего остается неопределенным. Ранее сообщалось, что Игорь Костюк не рассчитывает на игрока и указал румыну на дверь.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Бленуце учебно-тренировочные сборы
Дмитрий Олийченко Источник: Gazeta Sporturilor
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