К Динамо присоединится футболист, которому Костюк указал на дверь
Бленуце приедет в Австрию на сборы киевлян
Киевское «Динамо» в ближайшее время получит подкрепление на летних сборах в Австрии.
По информации источника, уже в четверг в расположение «бело-синих» прибудет 24-летний нападающий Владислав Бленуце. Форвард присоединится к команде Игоря Костюка и начнет подготовку к новому сезону.
Сообщается, что задержка была связана с важным событием в личной жизни футболиста – недавно Бленуце крестил дочь. После этого игрок отправится в Австрию, где тренируется столичный клуб.
На данный момент будущее нападающего остается неопределенным. Ранее сообщалось, что Игорь Костюк не рассчитывает на игрока и указал румыну на дверь.
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