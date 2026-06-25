К Динамо присоединится футболист, которому Костюк указал на дверь

Киевское «Динамо» в ближайшее время получит подкрепление на летних сборах в Австрии.

По информации источника, уже в четверг в расположение «бело-синих» прибудет 24-летний нападающий Владислав Бленуце. Форвард присоединится к команде Игоря Костюка и начнет подготовку к новому сезону.

Сообщается, что задержка была связана с важным событием в личной жизни футболиста – недавно Бленуце крестил дочь. После этого игрок отправится в Австрию, где тренируется столичный клуб.

На данный момент будущее нападающего остается неопределенным. Ранее сообщалось, что Игорь Костюк не рассчитывает на игрока и указал румыну на дверь.