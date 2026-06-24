Атлетико подаст на Барселону жалобу в ФИФА из-за Хулиана Альвареса
Мадридцы не собираются сдаваться
Генеральный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин сообщил, что клуб начинает официальную процедуру подачи жалобы в ФИФА в связи с действиями «Барселоны».
По словам функционера, каталонцы нарушили регламент, общаясь с аргентинским нападающим «матрасников» Хулианом Альваресом за спиной клуба.
«Наша обязанность – защищать интересы мадридского «Атлетико». Именно поэтому мы собираемся подать жалобу в ФИФА на «Барселону» за то, что она вела переговоры с игроком, у которого действует контракт в течение защищенного периода».
«У Хулиана есть мечта, и у нас, болельщиков «Атлетико», тоже есть мечты. Это правда, что он разговаривал с нами, но правда и то, что он прекрасно знает нашу позицию, потому что мы четко дали понять: «Атлетико» не хочет передавать свои права. Он великолепный игрок, и мы очень гордимся тем, что он играет за нас».
«Барселона проявляет к нам неуважение; они думают, что могут нас унизить, что мы слабы или глупы. Но на самом деле они демонстрируют миру свой собственный стиль поведения. Они лгут нам, игроку, СМИ, а также своим болельщикам. Они пытаются убедить всех, что могут позволить себе трансфер, на который на самом деле не способны. Это не первый раз, когда «Барселона» поступает подобным образом, и футбольный мир прекрасно об этом знает. В прошлом году они сделали нечто очень похожее с Нико Уильямсом и «Атлетиком», – заявил функционер.
Недавно «Барселона» предложила «Атлетико» 100 миллионов евро за Альвареса, однако получила категорический отказ. Сам Хулиан на днях откровенно признался в желании покинуть мадридский клуб и перейти к каталонцам.
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