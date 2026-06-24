Агуэро призвал Атлетико отпустить Альвареса в Барселону
Серхио считает, что стиль игры Хулиана хорошо подходит каталонцам
Бывший нападающий «Атлетико» и «Барселоны» Серхио Агуэро высказался по поводу возможного трансфера аргентинского форварда «матрасников» Хулиана Альвареса в каталонский клуб.
«Если бы я был владельцем клуба и игрок был недоволен из-за города или по какой-либо другой причине, у него не складывались отношения с партнерами, тренером или руководством... Если ему некомфортно, лучше найти решение и продать его. Нельзя целый год держать футболиста с плохим настроением, с негативной энергией.
Когда игрок недоволен, каждый клуб занимает ту позицию, которую считает правильной, но в итоге проигрывает футболист. Он бы вписался во многие клубы, но в «Барселоне» он бы отлично подошёл благодаря своему стилю игры.
Это великолепный игрок, футболист, который может играть на любой позиции и является универсальным в атаке. Он – атакующий игрок, вингер, нападающий, атакующий полузащитник... У тебя есть универсал, которого можно задействовать, когда другие получают травмы», – сказал Агуэро.
Недавно «Барселона» предложила «Атлетико» 100 млн евро за звезду сборной Аргентины, однако получила категорический отказ. Сам игрок на днях публично заявил о желании покинуть Мадрид.
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