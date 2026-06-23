В Барселоне оценили заявление Хулиана Альвареса об уходе из Атлетико

Руководство «Барселоны» отреагировало на последние заявления 26-летнего нападающего «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

Накануне аргентинец публично заявил о желании покинуть мадридский клуб. Как поясняет источник, в «Барселоне» это восприняли оптимистично, но сдержанно. Каталонцы считают это признаком того, что сложные переговоры о подписании игрока могут сдвинуться с мертвой точки. В то же время «блаугранас» не спешат радоваться, поскольку понимают, что «Атлетико» не согласится просто так отпустить Альвареса.

Ранее «Барселона» официально предложила 100 миллионов евро за футболиста. «Атлетико» категорически отказал, высмеяв это предложение.

В прошлом сезоне Альварес забил 20 голов и отдал 9 голевых передач в 49 матчах за первую команду «матрасников». Его контракт с клубом рассчитан до 2030 года.