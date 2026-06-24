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Чемпионат мира
24 июня 2026, 16:11 | Обновлено 24 июня 2026, 16:12
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0

Автор гола Хорватии: «Нам нужно было с чего-то начать»

Анте Будимир высказался о важности победы над Панамой

24 июня 2026, 16:11 | Обновлено 24 июня 2026, 16:12
65
0
Автор гола Хорватии: «Нам нужно было с чего-то начать»
Getty Images/Global Images Ukraine
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24 июня сборная Хорватии во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 одержала минимальную победу над Панамой (1:0).

После поражения 2:4 от Англии в стартовом матче еще одна неудача означала бы досрочный вылет команды с чемпионата мира, но три очка позволили хорватам полностью контролировать свою судьбу.

Игроки прекрасно понимали, что стоит на кону. «Мы страдали», – признал автор победного гола Анте Будимир, который замкнул низовую передачу Йосипа Станишича на дальней штанге на 54-й минуте.

«Мы знали, что Панама – быстрая, техничная команда, и они были очень сложным соперником. В первом тайме они выигрывали много вторых мячей и могли контролировать игру», – добавил форвард.

Команда имела проблемы с уверенностью после неудачного выступления на Евро-2024 и поражения от Англии, поэтому эта победа очень ценна, объяснил Будимир:

«Нам нужно было с чего-то начать, и теперь мы начали с победы».

Также он отметил, что Хорватия лучше сыграла в обороне на стандартах, чем в первом матче против Англии:

«Сегодня мы не пропустили, оставались сосредоточенными. В первой игре у нас были проблемы с угловыми в обороне, а сегодня мы были значительно лучше. Такие детали очень важны».

И все же финал вечера стал особенным не только из-за победы. В Торонто Лука Модрич провел свой 200-й матч за сборную Хорватии. Команда специально подготовила футболки с надписью «бесконечное наследие» для празднования, а затем подбросила своего капитана в воздух в честь юбилейного матча.

Будимир подвел итог:

«В мире не так много игроков, которые проводят более 200 матчей за сборную. Увидеть эти футболки и знать, что это связано с такой важной победой, сделало этот момент еще более особенным. Я счастлив за него и счастлив, что он наш капитан».

Сборная Хорватии после двух туров имеет три очка в активе и занимает третье место в группе L. В третьем туре команда Златко Далича сыграет 28 июня в Филадельфии против Ганы, которая имеет на один балл больше. Матч начнется в 00:00 по киевскому времени.

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Анте Будимир сборная Хорватии по футболу сборная Панамы по футболу ЧМ-2026 по футболу Лука Модрич
Иван Чирко Источник: ФИФА
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