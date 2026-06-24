Лука Модрич провел 200 матч за сборную: статистика легендарного хорвата

40-летний полузащитник «Милана» Лука Модрич отыграл юбилейный 200-й матч в составе сборной Хорватии.

Праздничное число пришлось на поединок второго тура чемпионата мира 2026 против Панамы.

Партнеры по команде не могли не поздравить Луку, поэтому сборная Хорватии благодаря голу Анте Будимира одолела соперника (1:0).

После финального свистка Модрич получил подарок – футболку сборной с надписью «200».

Дебютировал за сборную Хорватии полузащитник 1 марта 2006 года в товарищеском матче против Аргентины (3:2). С тех пор Лука принял участие в пяти чемпионатах мира и пяти чемпионатах Европы.

Статистика Луки Модрича в сборной Хорватии:

200 матчей

29 голов

31 ассист

11 желтых карточек

0 красных карточек

Лука Модрич на международных турнирах:

Чемпионат мира : 21 матч, 2 гола и 1 ассист

: 21 матч, 2 гола и 1 ассист Чемпионат Европы : 16 матчей, 4 гола и 2 ассиста

: 16 матчей, 4 гола и 2 ассиста Лига наций: 24 матча, 4 гола и 3 ассиста

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine