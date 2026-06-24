Украинский вратарь завершил профессиональную карьеру в возрасте 25 лет

Голкипер ФК «Пробой» Роман Сердюк решил завершить профессиональную карьеру в возрасте 25 лет. Об этом сообщил журналист Дмитрий Венков.

О причинах такого решения на данный момент ничего неизвестно. Футболист в прошлом сезоне играл в составе клуба Первой лиги, который покинул на правах свободного агента.

В течении карьеры вратарь защищал цвета ивано-франковского «Прикарпатья», а в июле 2024 года присоединился к «Пробою», в футболке которого провел 15 матчей.

Сердюк пять раз выходил на поле в сезоне 2025/26, пропустил пять мячей и дважды сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

«Пробой» занял восьмое место в турнирной таблице Первой лиги.