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Украина. Первая лига
13 июня 2026, 14:03 |
279
0

Стало известно о планах на межсезонье еще одного клуба Первой лиги

Игроки «Пробоя» будут отдыхать еще чуть больше недели

13 июня 2026, 14:03 |
279
0
Стало известно о планах на межсезонье еще одного клуба Первой лиги
НК Пробой
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Как стало известно Sport.ua, «Пробий» из Городенки соберется после отпуска 22 июня. При этом состав команды претерпевает существенные изменения: часть игроков, которые помогли клубу в дебютном сезоне Первой лиги финишировать на восьмом месте, уже покинули команду.

После завершения контрактов клуб покинули вратарь Роман Сердюк, капитан Роман Борисевич, а также полевые игроки Роман Белый, Андрей Дрекала, Владислав Калин, Николай Сикач, Владислав Фелипович и Михаил Хромей. Еще в конце апреля было расторгнуто соглашение с Андреем Ляшенко.

К этому перечню добавились те, у кого истек срок аренды: Даниил Пильганчук и Руслан Ткаченко (оба – «Металлист 1925»), а также Владимир Савчин («Карпаты»).

В то же время, как уже сообщал Sport.ua, на раздорожье оказался основной голкипер Максим Коваленко. Городенковский клуб предложил ему новое соглашение, однако игрок пока не определился со своим будущим.

Есть и оставшиеся: новые соглашения с «Пробоем» уже подписали Богдан Дриган и Руслан Харук. Также достигнута предварительная договоренность с лучшим бомбардиром команды Богданом Оринчаком, который сейчас восстанавливается после тяжелой травмы.

Еще ряд исполнителей находятся под вопросом: вратарь Владимир Барабанов, а также полевые игроки Назар Гаврилюк, Максим Гирный, Игорь Гук, Владимир Иваничук и Владимир Радульский.

Во время летнего сбора тренерский штаб Владимира Ковалюка запланировал пять контрольных матчей:

1 июля – «Пробой» – «Куликов-Белка»

4 июля – «Агробизнес» – «Пробой»

7 июля – «Феникс-Мариуполь» – «Пробой»

11 июля – «Пробой» – «Нива» (Тернополь)

15 июля – «Пробой» – «Скала 1911»

Ранее легенда Ивано-Франковского футбола прокомментировал Sport.ua возможное назначение в «Пробой».

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины инсайд Пробой Городенка Роман Борисевич Роман Белый Владислав Калин Николай Сикач Владислав Фелипович Михаил Хромей Андрей Ляшенко Максим Коваленко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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