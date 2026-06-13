Стало известно о планах на межсезонье еще одного клуба Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, «Пробий» из Городенки соберется после отпуска 22 июня. При этом состав команды претерпевает существенные изменения: часть игроков, которые помогли клубу в дебютном сезоне Первой лиги финишировать на восьмом месте, уже покинули команду.

После завершения контрактов клуб покинули вратарь Роман Сердюк, капитан Роман Борисевич, а также полевые игроки Роман Белый, Андрей Дрекала, Владислав Калин, Николай Сикач, Владислав Фелипович и Михаил Хромей. Еще в конце апреля было расторгнуто соглашение с Андреем Ляшенко.

К этому перечню добавились те, у кого истек срок аренды: Даниил Пильганчук и Руслан Ткаченко (оба – «Металлист 1925»), а также Владимир Савчин («Карпаты»).

В то же время, как уже сообщал Sport.ua, на раздорожье оказался основной голкипер Максим Коваленко. Городенковский клуб предложил ему новое соглашение, однако игрок пока не определился со своим будущим.

Есть и оставшиеся: новые соглашения с «Пробоем» уже подписали Богдан Дриган и Руслан Харук. Также достигнута предварительная договоренность с лучшим бомбардиром команды Богданом Оринчаком, который сейчас восстанавливается после тяжелой травмы.

Еще ряд исполнителей находятся под вопросом: вратарь Владимир Барабанов, а также полевые игроки Назар Гаврилюк, Максим Гирный, Игорь Гук, Владимир Иваничук и Владимир Радульский.

Во время летнего сбора тренерский штаб Владимира Ковалюка запланировал пять контрольных матчей:

1 июля – «Пробой» – «Куликов-Белка»

4 июля – «Агробизнес» – «Пробой»

7 июля – «Феникс-Мариуполь» – «Пробой»

11 июля – «Пробой» – «Нива» (Тернополь)

15 июля – «Пробой» – «Скала 1911»

Ранее легенда Ивано-Франковского футбола прокомментировал Sport.ua возможное назначение в «Пробой».