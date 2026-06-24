Джуд Беллингем оценил назначение Моуриньо на пост тренера Реала
Английский хавбек высоко оценивает португальского коуча
Английский хавбек «Реала» Джуд Беллингем оценил назначение Жозе Моуриньо на пост главного тренера «Реала»:
«Моуринью? Это топ-тренер, я очень счастлив. Я очень доволен. Это игроки высокого уровня и с большим опытом. Сейчас я сосредоточен на сборной Англии, но мне очень нравятся эти трансферы. Что бы я сказал болельщикам сборной? Я бы посоветовал им успокоиться, мы уже думаем о следующем матче».
В прошедшем сезоне на счет Джуда Беллингем 40 матчей, в которых он успел отличиться 8 голами и 5 голевыми передачами.
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