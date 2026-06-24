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Италия
24 июня 2026, 14:26 | Обновлено 24 июня 2026, 15:19
682
0

Джуд Беллингем оценил назначение Моуриньо на пост тренера Реала

Английский хавбек высоко оценивает португальского коуча

24 июня 2026, 14:26 | Обновлено 24 июня 2026, 15:19
682
0
Джуд Беллингем оценил назначение Моуриньо на пост тренера Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
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Английский хавбек «Реала» Джуд Беллингем оценил назначение Жозе Моуриньо на пост главного тренера «Реала»:

«Моуринью? Это топ-тренер, я очень счастлив. Я очень доволен. Это игроки высокого уровня и с большим опытом. Сейчас я сосредоточен на сборной Англии, но мне очень нравятся эти трансферы. Что бы я сказал болельщикам сборной? Я бы посоветовал им успокоиться, мы уже думаем о следующем матче».

В прошедшем сезоне на счет Джуда Беллингем 40 матчей, в которых он успел отличиться 8 голами и 5 голевыми передачами.

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Даниил Кирияка Источник: Marca
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